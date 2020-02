Schleswig-Holstein verfügt wieder über eine amtliche Beschussstelle. Die Eichdirektion Nord hat den Betrieb nach Modernisierungsarbeiten im Keller der Waffenfirma Sig Sauer in Eckernförde nun aufgenommen. Die Prüfungen von Gewehren und Pistolen waren 2017 aus Sicherheitsgründen eingestellt worden.

Von Tilmann Post