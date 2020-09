Bestens abgeschnitten: Das sind die schlauesten Fleischer-Azubis

Eckernförde

Der Duft von saftigem Braten zaubert ihnen Lächeln ins Gesicht. Die Ex-Azubis Juliana Strock und Jan-Henrik Holst von der Fleischerei Siemsen in Osdorf sind die Überflieger der Branche und lieben ihren Beruf über alles. Essen für andere herzustellen, das ist ihre Passion. Die Gesellenprüfung legten beide mit Bestnote 1,0 ab.

„Anders als du denkst“ heißt die Werbekampagne es Fleischerverbands Nord für Nachwuchs. Auszubildende in diesem Handwerk sind Mangelware. Juliana (24) Strock aus Eckernförde und Jan-Henrik Holst (22) aus Rieseby tragen den Slogan von Herzen mit.

Nach dem Abitur stiegen beide in die Fleischerlehre mit der Fachrichtung Feinkostherstellung ein. „Ich habe keine Sekunde bereut“, sagt Holst. „Jetzt stehen uns alle Karrieretüren in diesem Beruf offen.“ Und sie ergänzt: „Es war die richtige Entscheidung, jetzt doch nicht zu studieren. Etwas Praktisches zu tun und dabei so kreativ zu sein wie hier, macht Spaß – vor allem in diesem Team.“

Da kann Fleischermeister Mirko Siemsen (42) nur staunen. „Das hätte ich nie gedacht, als die beiden im September 2017 anfingen“, räumt der Lehrherr ein. „Zwei mit Abi in der Fleischerei, die fragen mir doch Löcher in den Bauch“, hatte er befürchtet. „Aber das Gegenteil war’s. Juliana und Jan-Henrik sind die Leute, die unser Handwerk braucht.“ Und noch etwas macht ihn stolz: dass ausgerechnet Jule die erste Fleischerin in der Geschichte des Familienbetriebs ist. Sein Cousin Sönke und Senior Bernd Siemsen, die auch im Betrieb arbeiten, können gleich mit einstimmen.

Wieso ergreifen junge Menschen in Zeiten, in denen fleischlose Kost Aufwind hat und Massentierhaltung wie Schlachthöfe fast täglich Negativschlagzeilen machen, diesen Beruf? Bei Jan-Henrik lag es in der Familie. Fleischerei Holst in Rieseby ist genauso wie Siemsen ein Begriff in der Region. „Für meinen Opa stand fest, dass ich den Betrieb in fünfter Generation weiterführe. Aber mein Vater hat es mir völlig freigestellt, welche Richtung ich einschlage“, erzählt er. „Ich dachte mir dann, ich probiere es zumindest mal mit der Lehre und schaue dann weiter.“

„Es geht um Qualität und nicht um Masse“

Bingo für Familien Holst, bei der wiederum Mirko Siemsen seine Lehre absolvierte. Jan-Henrik fand so viel Gefallen an der Ausbildung, dass er parallel die Fortbildung zum technischen Betriebswirt begonnen hat. „Danach habe ich schon zwei von vier Teilen der Meisterprüfung in der Tasche“, sagt er. Bis Ende des Jahres will er bei Siemsen weiter arbeiten, danach in anderen Betrieben Erfahrungen sammeln, „und dann sehen wir mal“.

Auch Juliana alias Jule war vorbelastet, denn ihre Mutter arbeitet bei Siemsen als Köchin. Der Osdorfer Betrieb hat 30 Mitarbeiter und ist mit Ladengeschäft, Mittagstisch, Partyservice, Fleischlieferung an Großküchen und Krankenhäuser der Region und Produktion eigener Konserven neben der Herstellung von frischen Wurst- und Fleischprodukten breit aufgestellt.

„Direkt nach dem Abi habe ich hier zwei Jahre gejobbt, um Geld zu verdienen“, berichtet die Gesellin. „Das hat mir so gefallen, dass ich unbedingt erst diese Lehre machen wollte.“ Und weiter? „Ein Jahr bleibe ich noch in Osdorf, den Vertrag habe ich schon.“ Danach will auch sie sich in der Branche umsehen und die Meisterschule besuchen. „Dann entscheide ich neu.“

„Ich glaube an die Zukunft der handwerklichen Fleischerei “

Und wie lebt man in einer Fleischerei Kreativität aus? Jule: „Geschlachtet wird hier nicht mehr. Aber wir bekommen hochwertiges Fleisch aus Schlachtbetrieben, denen der Chef vertraut. Das zerlegen wir fachgerecht. Daraus Wurst, Fleischkäse, Pasteten zu machen, sich etwas für die Zubereitung von Fleisch einfallen zu lassen, dafür die individuelle Note entwickeln, Delikatessen zum Fertigbacken oder -kochen zu Hause zu kreieren, macht Freude. Die Resonanz der Kunden ist der Lohn.“

Ihr Kollege fügt hinzu: „Es geht dabei um Qualität und nicht um Masse. Das schätzen immer mehr Kunden. Lieber bewusst hochwertige Ware kaufen, die ihren Preis hat, als Konsum ohne Ende. Deshalb glaube ich an die Zukunft der handwerklichen Fleischerei.“

Was sich beide wünschen? „Dass auch andere in unserem Alter Lust bekommen, sich auf die Fleischerei einzulassen. Dann haben wir industrieller Produktion und Billigfleisch viel entgegenzusetzen.“

