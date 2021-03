Osdorf

"Ich bin aus den Wolken gefallen, als ich am 3. März den Anruf der Sparkasse aus Kiel bekam, dass ein krummes Ding mit unserem Vereinskonto laufen sollte“, berichtet der erste Vorsitzende Max Theodor Rethwisch.

4500 Euro sollten angeblich durch den Verein, der sein Konto bei der Sparkassenfiliale Gettorf hat, überwiesen werden - auf ein Konto, das Rethwisch nicht kennt.

Auf der Überweisung hatte jemand handschriftlich mit seinem Namen unterzeichnet. Eine Kundennummer war angegeben, aber kein Verwendungszweck. Eingeworfen wurde die Überweisung bei einer Sparkassenfiliale in Kiel.

Kripo Eckernförde untersucht den Überweisungsträger aus Osdorf auf Spuren

"So unterschreibe ich gar nicht, wie es auf der Überweisung zu sehen war", sagt der Vorsitzende. "Das, sagte man mir bei der Sparkasse, sei beim Scan-Verfahren aufgefallen. Daraufhin bekam ich auch den Überweisungsträger zu sehen. "Außerdem hat unser Ponyverein gar keine Überweisung getätigt. Ich bin der Sparkasse dankbar, dass sie das entdeckt hat."

Rethwisch zeigte den Fall sofort bei der Polizei an. Zuständig ist die Kripo Eckernförde. Leiter Frank Röckendörf: "Ich kann bestätigen, dass jemand versucht hat, den Verein zu betrügen. Der Überweisungsträger wird von der Spurensicherung untersucht, ob etwa Fingerabdrücke auszumachen sind. Die Empfänger-Bankverbindung weist nach Süddeutschland."

Lesen Sie auch: So groß wird der Parkplatz Gleis III

Die Eckernförder Kripo wird diesen Fall also an die zuständige Ermittlungsstelle in Süddeutschland abgeben. Gibt es mehr Fälle dieser Art im Raum Eckernförde und Dänischer Wohld?

Rethwisch selbst befürchtet ja, dass Kriminelle die wegen der Corona-Beschränkungen weniger aktiven Vereine, die in der Mehrzahl ihre Jahresversammlungen und auch die jährlich Kassenprüfung verschoben haben, die Situation ausnutzen. "Da könnten doch auch andere Vereine betroffen sein", meint er.

Online-Banking sich sicherer für Vereine wie in Osdorf

Kripochef Röckendorf dazu: "Nein, das ist nicht erkennbar. Diese Art Betrug kennen wir seit rund 20 Jahren. Immer wieder versuchen es Kriminelle mit dieser Masche. Aber derzeit sind das Einzelfälle im privaten Bereich oder bei Vereinen."

Die meisten Vereine hätten mittlerweile mit ihren Banken Verfahren vereinbart, die sicherer seien als ein per Hand unterschriebener Überweisungsträger. "Eigentlich wird heute online überwiesen. Dann sind solche Betrugsversuche vorn vornherein erfolglos."

Lesen Sie auch: OIC will zu Ostern wieder öffnen

Wie groß ist die Chance, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die mutmaßlichen Betrüger ausfindig machen? "Leider nicht sehr groß", sagt der Kripochef.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kriminelle nutzen fremde Konten für Geldbetrügerei

"Beim Empfängerkonto handelt es sich meist um ein Durchleitungskonto. Das Geld fließt sofort an eine ganz andere Adresse weiter. Häufig werden die ersten Empänger durch Kriminelle angeworben, ihr Konto für eine kleine Provision kurzfristig zur Verfügung zu stellen."

Werde der erste Empfänger ermittelt, stehe er automatisch unter dem Verdacht der Geldwäsche. Die wahren Drahtzieher seien dann mit dem Geld schon über alle Berge und kaum ermittelbar.

Geld nach einer fehlerhaften Überweisung wiederzubekommen, ist ohnhin schwierig. Der Empfänger müsste dem zustimmen, denn die Summe ist fast immer schon auf dem anderen Konto, wenn der Auftraggeber das Malheur bemerkt.

Das raten Polizei und Sparkasse den Vereinen Wie schützen sich Vereine vor Kontobetrügereien? Stefan Grote von der Förde Sparkasse: „Auf keinen Fall sollten Vereine mit Überweisungsträgern arbeiten. Online-Banking ist das sicherere Verfahren, weil man sich doppelt authentifiziert. Und man sollte man eine Summe festlegen, die maximal pro Vorgang überwiesen werden darf. Man kann auch Höchstbeträge pro Tag festlegen. Vereinsvorstände können sich in ihrer Filiale beraten lassen, welcher Weg der beste ist. Auch gehört die Kontonummer des Vereins nicht auf die Homepage.“ Das rät auch die Polizei. Der Eckernförder Kripo-Chef Frank Röckendorf: „Ein anderer Aspekt ist, dass keiner sein Konto durchgangsweise für Fremdüberweisung zur Verfügung stellen sollte. Das erbitten Kriminelle unter Vorwand. Man macht sich unter Umständen wegen Geldwäsche strafbar.“

"Das Zeitfenster für die Stornierung bei Online-Überweisungen ist sehr klein", bestätigt Stefan Grote, Sprecher bei der Zentrale der Förde Sparkasse in Kiel.

Banküberweisung ist schwer rückgängig zu machen

"Das Geld wird umgehend gutgeschrieben. Hat man sich selbst geirrt oder vertippt und einen zu hohen Betrag überwiesen, dann klappt die Rücküberweisung meist, wenn es seriöse Geschäftspartner sind. Dafür setzt man sich mit dem Empänger in Verbindung."

Zu dem betrügerischen Vorfall aus Osdorf sagt der Förde-Sparkassen-Sprecher: "Unterschriften werden technisch geprüft bei Überweisungen. Handelt es sich um unübliche Beträge oder ist sonst etwas auffällig, wird auch noch persönlich verglichen. Die Kunden werden, wie Herr Rethwisch, informiert, bevor der Betrag gebucht wird.“

Lesen Sie auch: Platz für 300 bis 400 Haushalte

Gleichwohl appelliert auch Grote an Vereine wie Privatpersonen, "auf jeden Fall auf das Online-Verfahren umzusteigen, das doppelte Sicherheit bietet und Betrügereien mit nachgemachter Unterschrift den Riegel vorschiebt."