Die ökologische Vollkornbäckerei Kornkraft in Schinkel feiert ihr Jubiläum und den Neubeginn für die Nachfolger mit dem Dorf und Gästen. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, beginnt der Tag mit einem kurzen Festgottesdienst in der Kirche, den die Basisgemeinde Wulfshagenerhütten in der Kirche Schinkel hält. Um 11 Uhr ist um die Bäckerei in der Raiffeisenstraße herum die Festmeile aufgebaut. Nach Ansprachen und Grußworten (12 Uhr) folgt die feierliche Betriebsübergabe (13 Uhr) an Julia Scharbacher und Tjak-Erik Barkmann Um 16 Uhr beginnt das bunte Kornkraftfest mit Kinderspielen, Hüpfburg, Marktsständen, Veggiemobil, Ziegenbratwurst-Grill, Quiz und Tag der offenen Tür in der Maschinenwerkstatt Martin Kurse sowie beim Tat-Team (Zeltmodulhersteller), beide neben der Bäckerei.