Die Kartoffel gilt als gesundes Gemüse. Doch wie wird sie geerntet? Am Wochenende, 19./20. September, in Loose geht es rund um die urige Knolle. Beim Kartoffel-Selbstsammeltag auf dem Hof Sülzle können Jung und Alt selbst ernten und dabei Einblicke in die Feldarbeit des Bioland-Betriebes gewinnen.