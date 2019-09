Kaum Tempo-Sünder am Sandkrug

Die Bundesstraße 76 vor der Wohnanlage Sandkrug in Eckernförde ist keine Rennstrecke – das haben die Geschwindigkeitsmessungen an dem rund 300 Meter langen Abschnitt ergeben. Die meisten Fahrer halten sich an das wegen Lärmschutzes eingerichtete Tempo 30. Der Anteil der Überschreitungen ist gering.