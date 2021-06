Gettorf.

Sie befürchten Schwerlastverkehr, Geräuschbelästigung und eine „Industrieanlage großen Ausmaßes“: Wegen der Pläne der Firma Bioenergie Gettorf für ein Blockheizkraftwerk auf einem Gelände am Bürgerpark hat sich vor einem Jahr eine Bürgerinitiative formiert. Etliche Stellungnahmen für die Bewahrung der „grünen Lunge“ im jetzigen Zustand trudelten seither von Kritikern bei der Gemeinde ein. Zwar erschienen einige der Skeptiker nun zur Sitzung im Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz), doch die Atmosphäre war längst nicht so hitzig wie erwartet. Bauausschussvorsitzender Marco Koch (CDU) war zumindest angenehm überrascht.

Bauausschuss empfiehlt ein Gutachten

Was wiederum die Besucher an diesem Abend überraschte: Die Entscheidung über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Herstellung Nahwärmenetz) flog kurzerhand von der Tagesordnung. Stattdessen sprach sich der Bauausschuss für die Beauftragung eines unabhängigen und vergleichenden Gutachtens über den Standort für ein Blockheizkraftwerk aus – als Beschlussempfehlung für die Gemeindevertretung.

„Um die Wogen zu glätten“, erklärte Koch. Es habe deswegen Gespräche in der Kommunalpolitik gegeben. Das Gutachten werde die Gemeinde in Auftrag geben und auch bezahlen, vorausgesetzt die Gemeindevertretung gibt für die Vorgehensweise grünes Licht.

Änderung des Flächennutzungsplanes soll ruhen

In einem Bebauungsplanverfahren kommt im Umweltbericht die Standortfrage zwar auch auf den Prüfstand. „Doch die Gemeinde findet es erforderlich, dies vorzuziehen“, erklärte Gettorfs Stadtplanerin Kerstin Langmaack. Mit dem Gutachten gelte es, städtebauliche und landschaftsplanerische Belange unter die Lupe zu nehmen. „Das bedeutet aber noch nicht, dass es überhaupt ein Blockheizkraftwerk geben wird“, unterstrich Koch. Auch die Änderung des Flächennutzungsplanes soll bis zur Klärung der Standortfrage ruhen.

Henning Arndt (Grüne): „Die Unzufriedenheit ist zu spüren, ich hätte jetzt Bauchschmerzen, einen Bebauungsplan aufzustellen.“ Nach einer Standortprüfung lasse es sich besseren Gewissens entscheiden, sagte Joachim Wendt-Köhler (SPD). Sind denn schon Alternativen im Gespräch? „Oder muss der Gutachter durch Gettorf fahren?“, erkundigte sich Reinhard Jandke (FDP). Er wisse bisher von keinem möglichen Alternativstandort, erwiderte Koch.

Landwirt Martin Laß hält an seinem Zukunftsprojekt fest

Unterdessen hält Landwirt Martin Laß von der Firma Bioenergie Gettorf an seinen Plänen fest, sieht darin ein Zukunftsprojekt. Er möchte auf dem Gelände am Bürgerpark ein Blockheizkraftwerk errichten und ein bereits vorhandenes Heizhaus an der Hüttenkoppel (L 46) erweitern. Das Ziel ist der Ausbau des bestehenden Nahwärmenetzes. Bisher versorgt die Bioenergie Isarnwohld-Schule, Sportpark, Hospiz-Gebäude sowie ein Wohngebiet mit Wärme. Hinter der Bioenergie Gettorf stehen die Familienbetriebe von Martin Laß und Richard Bonse.

Sie betreiben eine Biogasanlage in Tüttendorf und zwei Blockheizkraftwerke, um aus Rohstoffen wie Mais, Mist und Schweinegülle Strom und Wärme zu erzeugen. Angesichts der sich anbahnenden Standortprüfung kündigte Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) an, dass sich die Gemeinde dann mit sämtlichen Daten und Fakten auf dem Tisch ein umfassendes Bild machen werde. SPD-Fraktionsvorsitzender Kurt Arndt spricht in einer Mitteilung von einem „ergebnisoffenen politischen Prozess“. Er forderte alle Beteiligten dazu auf, „respektvoll miteinander umzugehen“.