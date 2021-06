Strande

Eine neue Spazierrunde für Strande, auf der es summt und brummt, zwei Obstwiesen mit Apfelbäumen, vielleicht auch Birne oder Pflaume, und ein romantischer Weg an der Au, an dem Obstbäume blühen, der die Wiesen verbindet und durch den Wald wieder in den Ort führt.

Das ist Strandes neues Obstwiesen-Projekt. Im Herbst 2021 beginnen die Pflanzungen. Die Gemeindevertretung hat das insektenfreundliche Ökovorhaben kürzlich mit großer Mehrheit abgesegnet.

Quer durch die Parteien geht die Begeisterung für die Idee, deren Umsetzung größer ausfällt als es zu Beginn der Überlegungen vor einigen Jahren jemand zu hoffen wagte. Urheber sind die Umwelt- und Bauausschussvorsitzende Claudia Sieg (SPD) und Rudolf Förster (CDU).

Ostwiesen sollen Insekten mehr Nahrungs und Lebensgrundlage in Strande schaffen

„Das wird eine Supersache“, sind sich Sieg und Förster einige Tage nach dem Sitzungsbeschluss bei einer kleinen Begehung des Areals einig. „Strande schafft eine vernetzte Zone, wo Bienen und andere Insekten reichlich Bestäubungsarbeit leisten und eine Lebensgrundlage finden“, betont Förster.

„Zudem wird das Wild aus dem Wald vom Fallobst profitieren“, ergänzt Sieg. „Und ganz wichtig: Kindergarten und Schule können alles nutzen und vor Ort in Sachen Naturkunde lernen. Wir schaffen damit zugleich einen wunderbaren Erholungsraum für Strander und Gäste, die in der Natur spazieren gehen möchten.“

So umfangreich entwickelte sich die Idee erst am 8. Juni im Umwelt- und Bauausschuss, als Sieg und Förster mögliche Flächen für zunächst nur eine Obstwiese vorstellten. Förster: „Da wussten wir schon, dass die zuerst angedachte Fläche im Dreieck Schule, Sportplatz, Wohnhäuser an der Dänischenhagener Straße nicht ankommt bei Anwohnern.“

Strander Politik hat Bedenken der Bürger gegen das Ökoprojekt berücksichtigt

Auch die Politik sah Knackpunkte, zumal die Wiese auch einen Treffpunkt bieten soll. Man befürchtete, dieser Standort werde „zu lauten Partys verlocken“. Ein Alternativstandort gegenüber der Kita Strander Möwe in Nachbarschaft des Grundstücks, wo möglicherweise Seniorenwohnungen entstehen, kam ins Spiel. Doch er allein schien zu klein. Eine dritte Fläche hinter dem Bauhof war nur bedingt geeignet.

Aus der Diskussion entstand der große Wurf: kleine Alternativfläche plus größere Fläche weiter nördlich vom Bauhof. Sie ist von Wald, Freidorfer Au und Knick eingerahmt. Der derzeit schmale Pfad, der von der Fischzucht Forelli über eine kleine Brücke zum Wald führt, soll beide verbinden und vom Uferbewuchs sowie Obstbäumen gesäumt sein.

Bis auf zwei Politiker stimmte die Gemeindevertretung vereint zu. Den Kritikern gefiel nicht, dass der Bauhof die Pflege zusätzlich leisten soll.

Die Initiatoren sind jetzt begeistert, welches Ergebnis die ausführlichen Diskussion nach sich gezogen hat. Förster: „Vor dem Waldübergang, wo sich jetzt eine steile Treppe befindet, führen wir den Weg auf den Hügel. Oben wird es einem kleinen rustikalen Thingplatz als Treffpunkt geben.“ „Und eine Sitz- und Arbeitsecke für die Kinder“, betont Sieg. „Außerdem kann die Kita auch die kleine Wiese prima nutzen.“

Strander sollen jetzt Obstbäume spenden und mehr "Wir-Gefühl"erfahren

Möglich ist das alles, weil der Grund und Boden, bis auf das Forelli-Grundstück, der Gemeinde gehört. Die Weiden sind verpachtet. Weil sich die Weidegrenzen ändern müssen, sind die neuen Zäune nötig. 8000 Euro stellt die Gemeinde in den Nachtragshaushalt ein, um für den Kauf von mehr als 100 Obstbäumen, Transport, Einpflanzen, Wildverbissschutz vorzusorgen.

Für die Zäune der angrenzenden Weiden sind 10 000 Euro eingeplant. Das Herrichten des Wegs wird auf 30 000 Euro beziffert. Derzeit ist dieser künftige ebene, wassergebundene Spazierweg auf der südlichen Seite der Au noch ein stark zugewachsener Pfad.

Das Projekt soll nach dem Willen der Politik auch den Zusammenhalt im Ort, das „Wir-Gefühl“, stärken. Sieg und Förster fassendas so zusammen:

„Viele neue Bürger wohne hier nur und nehmen nicht am Ortsleben teil. Wir werden in Kürze dazu aufrufen, Geld für einen oder mehrere Obstbäume spenden. Spender könnten „ihren“ Baum auch pflegen, wenn sie mögen. Oder es gibt dann Treffen für die Baumpaten. Auch ein Sponsor wäre super, der die Bäume einpflanzt. Wir hoffen, damit die im Etat verankerten Kosten noch zu senken.“