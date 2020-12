Am Tag nach der Explosion in Eckernförde dauern die Ermittlungen an. Der schwerverletzte 19-Jährige ist seit dem Unfall nicht vernehmungsfähig. Bei der Polizei keimt indes die Sorge, dass durch das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern weitere Personen versuchen, selbst Böller herzustellen.