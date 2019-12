Darum ziehen die Kieler Nixen nach Altenholz

Altenholz/Kronshagen

Es ist der Erfolg, der den neuen Gewerbesteuerzahler nach exakt elf Jahren zum Umzug veranlasst, erklärt Nixen-Chefin Nina. „Wir brauchen ein Badezimmer mehr, es ist halt zu eng“, sagt sie über den bisherigen Standort in Kronshagen. Im Gewerbegebiet Altenholz, Am Jägersberg 20, wird sich das Haus der Lust von der Größe her verdreifachen, auf etwa 400 Quadratmeter.

Das neue Gebäude biete auch Platz für Büro, Aufenthaltsraum sowie mehr Rückzugsflächen. Und vor der Tür steht mehr Parkraum zur Verfügung, erklärt die Chefin, die nach eigenen Angaben „etwa 30 Jahre alt“ ist.

Frauen arbeiten hier als Selbstständige

Am neuen Standort soll die Gestaltung nach ihren Angaben etwas luxuriöser werden als bisher, manches bleibe aber auch ähnlich. Die Kieler Nixen arbeiten als Selbstständige. Doch im Bordell gibt es auch feste Mitarbeiter, die zum Beispiel für die Frauen kochen, sich um die Orga kümmern, ans Telefon gehen. Nach den eher ruhigen Weihnachtsfeiertagen herrscht im Bordell nach Ninas Erfahrung übrigens Hochbetrieb: „Das muss man erlebt haben – das geht ans Limit!“

Chefin: Bewusste Entscheidung für Prostitution

Prostitution ist natürlich eine zweischneidige Sache. Es gibt Betriebe, in denen Prostituierte ihre Rechte nicht kennen oder zum Beispiel unter dem Druck stehen, hohe Mieten zahlen zu müssen. Nina hingegen betont, bei den Kieler Nixen sei das anders. Die Frauen hätten sich bewusst für ihre Arbeit entschieden. Hier stehe keine unter finanziellem Druck. Sie suchen sich ihre Kunden aus, könnten auch ablehnen.

Und von sich selbst sagt sie über ihre Arbeit: „Das ist meine Herzenssache, das macht mir echt Spaß mit den Mädels und den Kunden.“ Es seien auch viele „herzliche Leute“ dabei.

Expansionspläne über Franchise-Modell

Sie hat früher schon einmal gegenüber KN-online über ihre Arbeit erklärt, es gehe ihr darum, dass die Frauen mehr als nur Lustobjekte sind – nämlich auch vorurteilsfreie Gesprächspartnerinnen, die die Menschen nehmen, wie sie sind. Und sie hat Expansionspläne, möchte ihr Modell der Prostitution über ein Franchise-Modell weiter in Deutschland verbreiten: „Wer neu ist, muss ja nicht die dieselben Fehler machen wie ich“, sagt sie.

"Keine Auffälligkeiten" in Kronshagen

Bürgermeister Carlo Ehrich erklärt, dass der Gemeinde bereits ein Bauantrag für die Arbeitszimmer im Gebäude am Jägersberg vorliegt. Er habe die Fraktionschefs über die neue Gewerbeansiedlung im Süden der Gemeinde, an der Grenze zu Kiel, informiert. Besondere Reaktionen gab es nicht. Die Verwaltung am bisherigen Nixen-Standort in Kronshagen habe ihm zudem versichert, dass der Betrieb dort „ohne Auffälligkeiten“ läuft.

Lesen Sie auch: Das Geschäft mit der Lust

Eine Firma für Sicherheitstechnik, die derzeit noch im Jägersberg 20 ansässig ist, zieht dennoch zum 1. April ins Gewerbegebiet Redderkoppel in Kiel-Friedrichsort um. Ein derartiges Unternehmen lebe von Vertrauen und einem guten Ruf, erklärt ein Mitarbeiter der Firma. Doch womöglich hätten Kunden aus einer Nähe zu dem Bordell Schlüsse über mögliche Verbindungen gezogen, die dem Ruf der Firma für Sicherheitstechnik schaden könnten – selbst, wenn es dafür tatsächlich keinerlei Anlass gegeben hätte.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.