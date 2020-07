Feuer in der Eckernförder Kleingartenkolonie Kruse-Steenbeck. Sonnabendfrüh ging eine Gartenlaube in Flammen auf, an der zwei weiteren Lauben angebaut waren. Über 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Eckernförde und Barkelsby waren im Einsatz. Ein Atemschutzgeräteträger kollabierte.