Schrecksekunde für die Eckernförder Feuerwehr am Sonnabend: Die Kameraden sind wegen eines Alarms zum Vogelsang-Kiosk an der Borbyer Promenade gerufen worden, der nach einem Brandschaden gerade erst wiedereröffnet worden war. Die Brandmeldeanlage hatte am Abend ausgelöst - und das nicht nur einmal.

Von Tilmann Post