„Der Alarm ging gegen 0.30 Uhr ein“, berichtete Mareike Grotkopp. Die Chefin der Feuerwehr Altenhof-Aschau leitete den Einsatz. „Als wir eintrafen, brannte das Haus lichterloh“, erzählte die Wehrführerin. Nach ihren Angaben war das Gebäude unbewohnt. Für Menschen bestand keine Gefahr. „Wir haben versucht, die Nebengebäude zu schützen. Das ist uns gelungen“, so Grotkopp weiter.

Um das Feuer zu bekämpfen, alarmierte sie Nachbarwehren mit. Brandschützer aus Bornstein, Neudorf und Noer löschten mit. Insgesamt waren nach ihren Angaben wohl 50 Feuerwehrleute im Einsatz. „Zunächst löschten wir mit Wasser aus den Tanks der Fahrzeuge“, so Grotkopp.

Schuppen nebenan brannte bereits Donnerstag ab

Dann verlegten sich die Nothelfer auf Naheliegendes und zapften beim direkt am Strand stehenden Haus die Ostsee an. „Das Haus brannte komplett nieder. Erst gegen 5 Uhr waren die letzten Glutnester gelöscht und wir rückten ab.“ Eine Schadensschätzung machte sie nicht.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag waren die Wehrleute am gleichen Ort gewesen. Um 1.36 Uhr war ein Feuer in direkter Nachbarschaft des Hauses gemeldet worden. Ein Holzschuppen am Ende einer Reihe Ferienhäuser brannte nieder. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. In diesem Fall ging die Polizei von Brandstiftung aus.

Brandstiftung liegt nahe

„Genaue Ergebnisse liegen noch nicht vor“, so Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster. Auch beim ersten Feuer der Serie im Dänischen Wohld lasse sich noch nichts Definitives über eine Brandstiftung sagen. In der Nacht zu Mittwoch brannte eine Scheune in Osdorf nieder. 130 Feuerwehrleute versuchten vergeblich, den als Heu- und Strohlager dienenden Holzbau in der Nähe von Gut Borghorst zu retten. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Auch damals brannte es erst bei Dunkelheit – am Dienstag ab 23.15 Uhr. Dass in der Nacht zu Montag mit dem Ferienhaus das zweite Gebäude in Kiekut im Flammen aufging, fand Heinrich auf jeden Fall „ungewöhnlich“.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde bittet bei ihren Ermittlungen die Bevölkerung in allen drei Fällen um Hilfe. Eventuelle Zeugen der Feuer werden aufgefordert, sich unter Tel. 04351/908110 mit Hinweisen zu melden.

