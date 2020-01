Brandstiftung: Prozess gegen 24-Jährigen

Eckernförde

Bereits der Sonnabendnachmittag im Juni 2017 begann für den Beschuldigten und einen ein Jahr jüngeren Freund mit Alkohol. Beide zogen durch Eckernförde und genehmigten sich dabei nicht nur Bier, sondern auch Hochprozentiges, wie der 24-Jährige am Donnerstag vor Gericht aussagte.

Nach einem Besuch des Schnellrestaurants an der Noorstraße zogen sich die beiden hinter den Baumarkt nebenan zurück, zündelten am Noorufer bereits mit Taschentüchern und Laub. Doch dann – es war bereits Nacht – habe sich der Angeklagte unter dem Zaun hindurch aufs Baumarktgelände gezwängt, berichtete der als Zeuge geladene Freund.

Der hat für seinen Teil der Tat bereits ein Verfahren hinter sich. Was sein Kumpel zwischen den Schüttgutbergen gemacht hat, habe er nicht genau erkennen können. Erst als er ihm folgte, habe er gesehen, dass unterhalb eines Betonmischers ein Feuer aus Plastikteilen brannte.

Polizei verhinderte Feuer am Dieseltank in letzter Sekunde

„Haben Sie damals einmal darüber nachgedacht, was das für Folgen haben könnte? So ein Lastwagen hat ja auch einen Tank“, fragte Richter Holger Tiedemann am Donnerstag. „Nein, in dem Moment nicht“, so der Zeuge.

Dann sei der Angeklagte auf die Idee gekommen, einen Spanngurt in den Einfüllstutzen eines Dieseltanks in der Nähe zu stopfen und ihn anzuzünden. „Es gab eine Stichflamme“, räumte der Zeuge ein, der dabei mitgemacht hatte. Dann habe sich das Duo entfernt und jeder sei für sich nach Hause gegangen.

Später stellte sich heraus, dass die Polizei durch einen Hinweis noch rechtzeitig auf die Flammen an dem Einfüllstutzen des 40.000 Liter Diesel fassenden Tanks aufmerksam geworden war und mit einem Feuerlöscher Schlimmeres verhindern konnte. Das Feuer unter dem Laster war von allein ausgegangen.

Zwei Gartenschuppen brannten in Windeby nieder

Doch für den Angeklagten war die Nacht offenbar noch nicht zu Ende. Er soll zu Hause im Windebyer Ortsteil Friedland gegen 3.50 Uhr den Gartenschuppen einer Nachbarin angezündet haben. Damals entstand ein großes Feuer, das auf eine weitere Laube übergriff.

Doch daran will sich der 24-Jährige nicht mehr erinnern, er räumte nur den Versuch der Brandstiftung am Dieseltank ein. „Ich hatte über einen längeren Zeitraum extrem stark getrunken. Das ging über Monate“, sagte er. Das sei nach einem Klinikaufenthalt im Juli 2019 aber vorbei.

Die Nachbarin sagte aus, dass der junge Mann sie damals bedrängt habe, unter anderem habe er ihr 400 Handy-Nachrichten geschickt. Das werfe ein neues Licht auf den Angeklagten, so der Richter. Auch der Gutachter, der bislang keine Psychose bei dem 24-Jährigen festgestellt hatte, will seine Ansicht überprüfen. Der Prozess wird am Dienstag, 11. Februar, um 9 Uhr fortgesetzt.

