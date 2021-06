Lindaunis.

Wie die Brückeneigentümerin Deutsche Bahn mitteilt, ist das stündliche Aufklappen der Brücke für die Schleischifffahrt aus technischen Gründen noch nicht wieder möglich. Öffnungen für Boote gibt es zu vier Zeiten am Tag um 10.45 Uhr, 11.45 Uhr, 14.45 Uhr und 16.45 Uhr für jeweils 15 Minuten.

Wegen der Reparatur passiert derzeit auf der Neubaustelle nichts. „Den Zeitplan bringt es aber nicht durcheinander“, so Dessauer. Denn die neue Brücke soll erst bis Ende 2023 fertig sein: „Unvorhergesehene Pausen sind eingeplant.“ Baustart war im Spätsommer 2020. Inzwischen wurden sichtbare Baufortschritte gemacht. Denn der Damm für die neue Brücke ist teilweise schon aufgeschüttet. „Insgesamt werden wohl 18000 Kubikmeter bewegt“, schätzte die Baustellenüberwacherin.

An der Nordseite wird gerade eine Stützwand an der Brückenauffahrt gebaut. Damit sie hält, kommen zehn bis 18 Meter dicke Stahlrohre in den Boden. Die gut 100 Jahre alte Brücke wurde in den vergangenen Jahren öfter unerwartet gesperrt. Insbesondere bei hohen Temperaturen gab es Probleme mit dem Klappmechanismus.

Durch den gut zehn Meter weiter östlich entstehenden Neubau sollen solche Störungen Geschichte werden. Zudem soll die neue Brücke zwei Fahrstreifen und erstmals einen Geh- und Radweg bekommen. Im September 2020 wurden die Nettokosten mit 73 Millionen Euro beziffert. Wenn der Neubau funktioniert, werde die alte Brücke im Laufe des Jahres 2024 abgebaut. Auf der neuen Brücke erhöhe sich die Geschwindigkeit der Bahn von derzeit Tempo 50 auf 80 und für den Straßenverkehr von 30 auf 50.