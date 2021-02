Buch aus Kosel: Neue Erkenntnisse zur Ermordung des Dänenkönigs Erik IV?

Kosel

Der Koseler Bernd Jacobsen kann sich eine Neuauflage des Buches vorstellen. Denn das in 100 Exemplaren gedruckte Buch erzählt die gruselige Geschichte so, wie sie bislang in Kosel überliefert ist.

Als historisch gesichert gilt, dass der damalige Schleswiger Herzog Abel seinen Bruder Erik IV. nach jahrelangen Kriegen am 10. August 1250 bei Missunde ermorden ließ. Der Sage nach wurde Erik der Kopf abgeschlagen und seine beschwerte Leiche an der engsten Stelle der Schlei – dem Koseler Ortsteil Missunde – im Wasser versenkt.

Brudermord-Buch über Dänenkönig Erik IV. wird in der Region beworben

Gut zwei Monate später sei der tote König wieder aufgetaucht. Sein Bruder, der die Tat geheim gehalten hatte, ließ ihn im Schleswiger Dom begraben und wurde selbst König. Nach nicht mal zwei Jahren Herrschaft fiel er am 29. Juni 1252 in der Schlacht von Oldenswort gegen die Friesen. Der Sage nach kommt Abel bis heute als Toter nicht zur Ruhe und reitet in manchen Nächten auf einem feurigen Pferd durch die Luft von Schleswig nach Missunde.

„Wir haben fast alle Exemplare verkauft“, sagt Jacobsen. Das Buch wird seit Ende 2020 regional beworben. „Wir bekamen eine Rückmeldung vom gegenüberliegenden Ufer der Schlei“, sagt er. Im Norden der Schlei liegt der Ort Brodersby in Angeln. „Eine Frau aus Brodersby hat uns erzählt, dass sie im sogenannten Erikshuus wohnt. Dort soll Erik angespült worden sein“, so Jacobsen.

Brudermord-Buch über Dänenkönig Erik IV.: Gibt es die Neuauflage?

Die Information war für ihn neu. „Im Buch geben wir die Koseler Halbinsel Finsterstern und den Königstein zwischen Arnis und Kappeln als mögliche Fundorte an. Ich hatte vorher nichts vom Erikshuus gehört. In diesem Fall war die Schlei auch eine Informationsgrenze“, erklärt Jacobsen.

Ob die neuen Erkenntnisse in eine zweite Auflage einfließen, macht er von der Nachfrage abhängig. „Wenn 50 Exemplare bestellt werden, wird sie wirtschaftlich“, verrät er. Bestellung für das elf Euro teure Buch sammelt er unter Tel. 04355/9784. Je einen Euro pro Exemplar spendet das Autorenduo für die Sanierung der Koseler Kirche.