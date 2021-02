Die Buchhandlung am Gänsemarkt Eckernförde kommt in neue Hände. Gerd Kieckbusch sagt nach 17 Jahren tschüss und gibt zum 1. März das Geschäft an Stephanie Schulz-Jander weiter, die in Altenholz die Buchhandlung im Wohld betreibt. Sie setzt auf ein zweites Standbein im Ostseebad.