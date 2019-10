Tod und Sterben – ein Tabu? Dabei gehen sie uns alle an. Jedes Leben endet irgendwann. Die Gemeindebücherei Gettorf holt das Thema aus dem Dunkeln ins Licht mit schönen Büchern und Filmen. Anlass sind der Welthospiztag am Sonnabend, 12. Oktober, und das deutsche Pendant am 14. Oktober.