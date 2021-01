Gettorf

Wo sonst der Bücherei-Eingang war, steht der Bauzaun. Die Mühle ist von Gerüsten umzingelt. Zutritt zu den Bibliotheksregalen hat außer Büchereileiterin Britta Günther und ihrer Mitarbeiterin Valeria Haberer keiner. Trotzdem geht Lesestoff weg wie warme Semmeln.

Leseratten jeden Alters wollen gerade im Lockdown schmökern, in Geschichten schwelgen und Zeit, die sie mehr oder minder allein verbringen müssen, für Bildung per Buch und Co. nutzen. Die öffentliche Bücherei in Gettorf macht es ihnen leicht und informiert auf ihrer Homepage.

Anzeige

Onleihe legt in der Bücherei Gettorf um 40 Prozent zu

"Klarer Gewinner der Corona-Pandemie ist auch bei uns die Onleihe", stellt Günther fest. Das sei gefühlt das ganze Jahr 2020 schon so gewesen. Bei der noch nicht abgeschlossenen Auswertung der Statistik 2020 bestätigte sich das. "Wir hatten vergangenes Jahr 9000 digitale Ausleihen. Das sind 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Und jetzt geht es so weiter."

Lesen auf dem E-Book-Reader, Hörbücher, Videos und sogar eine kleine Musikauswahl bietet die Onleihe zwischen den Meeren. Das ist der digitale Service für registrierte Leserinnen und Leser der öffentlichen Büchereien im Land. Nicht nur die Zahl der Ausleihen sei während der Kontaktbeschränkungen gestiegen.

"Seit Anfang 2020 bis heute ist in Gettorf und Umland auch das digitale Lesepublikum deutlich gewachsen", bestätigt die Bibliothekarin. "Jetzt sind es 220 Onleihe-Kunden, 20 Prozent mehr als 2019." Sie schätzt, dass ein Teil der neuen Nutzer auch nach dem Ende der Beschränkungen digital lesen wird.

Gettorfer mit Büchereiausweis streamen bei Filmfriend

"Allerdings nicht alle", ist sie überzeugt. "Viele der Stammleserinnen und -leser - dazu gehören auch Kinder, die Bilderbücher lieben - freuen drauf, wieder am Regal auszusuchen. Und gerade nach vielen Homeoffice-Stunden ist es für viele auch jetzt erholsam, auf Papier zu lesen."

So laufe aktuell auch die Ausleihe "echter" Bücher sogar besser als im ersten Lockdown ab Mitte März 2020. "Insgesamt haben wir in Gettorf und Umland rund 1400 aktive Leseausweise. Bei insgesamt elf Wochen Schließzeit hatten wir rund 50.000 Ausleihen im Gesamtzeitraum."

2019 hatte Gettorfs Bücherei mit 54.000 Ausleihen ihr Rekordergebnis erzielt. Auf die Onleihe entfielen 6000 Ausleihen. Stellt man diese und aktuelle Daten gegenüber, zeigt sich nur ein Minus von 1000 ausgeliehenen Medien. Noch nicht berücksichtigt dabei ist das neue Film-Streaming-Angebot der Büchereien über das Portal Filmfriend.

Überraschungspakete öffnen Gettorfern die Augen für neue Bücher

Wer einen Leseausweis hat, kann neuerdings 2500 Spielfilme, Serien, Dokumentationen, Kinderfilme wie bei Netflix und Co. zu Hause sehen - gratis. Obwohl Günther den Kunden keine Einführung geben konnte, hat Filmfriend binnen weniger Wochen "bei uns schon 60 Fans gefunden", unterstreicht sie.

"Das ist ein sehr guter Start. Angesichts der Lockdowns und Sanierungsmaßnahmen, auf die ein Teil der Schließzeiten ebenfalls zurückgeht, ist es überraschend erfreulich, dass sich Leser nicht von den Umständen abschrecken lassen."

Lesen Sie auch: Windmühle Rosa: Das historische Mühlendach lernt Fliegen

Gerade hat sie einen Korb mit Büchern zusammengestellt, den eine Leserin bestellt hat. "Ein Überraschungspaket", setzt Günther hinzu, als sie ihn in die "Schleuse", den provisorischen Baustellenzugang von der Büchereirückseite, stellt.

Jede Woche bekommt die Gemeindebücherei neuen Lesestoff

Hier im Vorraum holt man kontaklos Lesestoff ab, wenn man lieber beim Buch bleibt. Zum vereinbarten Zeitpunkt steht er im Korb parat. Zurückgegeben werden ausgelesene Exemplare auch im Körbchen. Wer Wege durch Gettorf vermeidet, um das Corona-Infektionsrisiko auf Null zu setzen, darf die Ausleihfrist jetzt auch überziehen.

Was ist ein Überraschungspaket? "Einige Stammleser wollen sich von unseren Lesevorschlägen überraschen lassen", erläutert sie. "Beim Zusammenstellen berücksichtige ich die Lesegewohnheiten. Der Blick in die Leihdaten hilft mir dabei." Auch wer klare Angaben macht, findet mal eine solche Zugabe im Korb.

Günther: "Das sind immer Bücher, die ich selbst kenne. Manchmal aber ist ein Cover weniger spannend als der Inhalt. Solche Exemplare sind zu Unrecht nicht gebucht." Zudem beliefert die Büchereizentrale die örtlichen Stellen wöchentlich mit aktuellem Nachschub. Weil der Leserschaft jetzt nicht am Regal in die Hände fällt, hilft Britta Günther ein bisschen nach.

Renovierung der Bücherei Gettorf Ende Februar abgeschlossen

Sobald der Lockdown endet und Beschränkungen fallen, dürfen sich Gettorfer Leser auf ihre frisch renovierte Bücherei freuen. Der Eingangsraum ist dann neu bestückt. Die Sanitäranlagen sind modern. Der Hauptraum zeigt sich noch gemütlicher, so dass Lesungen und Büchereikonzerte nach dem Lockdown noch mehr Freude machen. Ende Februar soll dieser Teil der Arbeiten an der Mühle abgeschlossen sein.

Wenn Sie genau wissen wollen, wie man momentan in Gettorf Bücher und digitale Medien leiht, hilft die Homepage der Gemeindebücherei weiter.