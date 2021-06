Büdelsdorf

Sicher, schneller, besser: Der Kreistag Rendsburg-Eckernförde hat am Montagabend weitgehende Änderungen für den Schulbusverkehr im Kreis auf den Weg gebracht. Ab dem kommenden Jahr sollen die Kinder und Jugendlichen aus den Dörfern auf dem Weg zur Schule und nach Hause nicht mehr so lange auf Busse und Anschlussverbindungen warten. Teilweise sollen sie auch weniger umsteigen müssen. Hintergrund der Entscheidung sind die Veränderungen in den über Jahrzehnte gewachsenen Fahrplänen des Schulbusverkehrs, die Anfang dieses Jahres mit der Einführung des Integralen Taktfahrplans im ÖPNV des Kreises zu teils massiven Protesten von Eltern geführt hatten. Viele Kinder im ländlichen Raum mussten neue Umstiege und längere Fahrzeiten in Kauf nehmen, anderenorts wurde der Fußweg zum Bus wegen neuer Haltepunkte länger und entlang unbefestigter Gehwege teils auch gefährlicher.

Viele Gespräche mit den Beteiligten

In den vergangenen Monaten hatte die Kreisverwaltung zusammen mit den Schulträgern über neue Fahrzeiten und Linien gesprochen. Kurzfristig wurden bereits einige zusätzliche Schulbuslinien zum Beispiel aus Gemeinden südlich des Nord-Ostsee-Kanals zu den Rendsburger Gymnasien eingerichtet. Teile der grundlegenden Änderungen an der Schülerbeförderungssatzung, wie sie zunächst von den Fraktionen der Linken und des SSW gefordert wurden, fanden in mehreren Ausschüssen im Vorfeld des Kreistages schließlich übergreifende Zustimmung. Klar ist: Es wird teuer. Durch zusätzliche Kosten für Busse, Fahrer und Haltestellen rechnet die Kreisverwaltung mit Mehrkosten in Höhe von rund 3,7 Millionen, die der Kreis zu zwei Dritteln übernehmen muss. Das übrige Drittel muss der jeweilige Schulträger aufbringen.

Maximal 30 Minuten Wartezeit für die Kleinsten

Die Änderungen sind daher auch in der neuen „Satzung über die Anerkennung notwendiger Kosten für den Schulverkehr“ geregelt. Dort ist jetzt festgehalten, dass Grundschüler nach dem Unterricht nur noch maximal 30 Minuten auf einen Bus warten sollen. Bisher lag diese Grenze bei einer Stunde. Auch der zumutbare Schulweg für Grundschüler zwischen ihrem Zuhause und der Bushaltestelle wurde von zwei Kilometern auf 1,5 Kilometer verkürzt, sodass es künftig mehr Haltestellen geben muss. Die zumutbare Wartezeit für ältere Schüler ab der 5. Klasse wird ab dem 1. Januar ebenfalls spürbar verkürzt. Von generell 60 Minuten auf nur noch 30 Minuten vor und 45 Minuten nach 14 Uhr.

Ist der Weg zum Bus sicher?

Schon ab dem 1. August dagegen soll die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum und vom Bus erhöht werden. Angelehnt an eine ähnliche Regelung im Kreis Plön soll auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde der Passus „kürzester verkehrsüblicher Weg“ aus der Satzung gestrichen werden. Stattdessen sollen Polizei und Eigentümer der Straße (Gemeinde, Kreis, Land oder Bund) zusammen mit dem zuständigen Ausschuss im Zweifelsfall erörtern, ob ein Schulweg sicher ist. Dann soll eine Einzelfallentscheidung des Landrats greifen.

Erste Änderungen nach den Ferien

Viele Eltern und Kinder hätten sich die Neuregelung bereits nach den Sommerferien gewünscht. Dies sei jedoch nicht möglich gewesen, da verschiedene Busverbindungen rechtzeitig bei den Busunternehmen bestellt werden müssen.

SPD-Fraktionssprecher Michael Rohwer sprach von einem „Meilenstein“ für alle Beteiligten. Mit ihren Forderungen nach einer generellen kostenfreien Schülerbeförderung und einem Schulticket konnten sich die Sozialdemokraten jedoch nicht durchsetzen.