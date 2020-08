Eckernförde

Nach der Gemeindevertretersitzung erklärten Silke und Christian Mahrt nun im Bürgerbegehren genannten Verfahren, Unterschriften sammeln zu wollen. Ziel sei so eine Volksabstimmung – einen Bürgerentscheid – zum Verhindern des Gewerbegebiets herbeizuführen. „Wir sind zuversichtlich, dass genügend Goosefelder unterzeichnen“, sagte Silke Mahrt. Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten die beantragte Abstimmung unterstützen.

50 Unterschriften sind erforderlich

„Bei derzeit 726 Einwohnern gehe ich von etwa 500 Wahlberechtigten aus. Es wären also rund 50 Unterschriften erforderlich“, sagte Gunnar Bock auf Nachfrage. Der Amtsdirektor des Amtes Schlei-Ostsee beriet während der Sitzung. Beim Bürgerentscheid benötigen die Initiatoren eine Mehrheit, die mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten umfassen muss – also etwa 100 Stimmen.

Ins Gewerbegebiet möchte Firma Punker

Anlass für den Widerstand ist der Plan der Stadt Eckernförde und der Gemeinde Goosefeld für ein 8,2 Hektar großes interkommunales Gewerbegebiet in Goosefeld. Den Anstoß dazu hatte die Eckernförder Firma Punker gegeben. Der international tätige Produzent von Lüfter- und Ventilatorrädern will sich vergrößern. Da Eckernförde kein Platz bieten kann, ist das Umsiedeln ins interkommunale Gewerbegebiet geplant. Durch das Angebot an Punker wollen Eckernförde und Goosefeld die über 300 Arbeitsplätze des Unternehmens in der Region halten.

Die Gemeindevertreter stimmten über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für das interkommunale Gewerbegebiet westlich der Bundesstraße 203, nördlich der Straße Katzheide und südlich der Straße Ravenshorst ab. Die Diskussion war durch ein Papier von sechs Anwohnerfamilien geprägt. Es führt Argumente gegen das Gebiet auf. Unter anderem wird auf das Versiegeln von bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche, die Lage in einem Wasserschutzgebiet, zunehmenden Lärm, steigende Verkehrsbelastung sowie vermutete Wertverluste für angrenzende Immobilien verwiesen.

Punker braucht nur die Hälfte der Fläche

Zum Papier nahmen die beiden Fraktionen Stellung: Klaus Erichsen für die Wählergemeinschaft Goosefeld (WGG) und Anke Pischke-Sarp für die Alternative Wählergemeinschaft Goosefeld (AWG). Erichsen verwies darauf, dass durch das Anlegen eines Grünstreifens gut ein Hektar mit Knicks geschaffen würden. Pischke-Sarp teilte die Sorge der Anwohner, das Gewerbegebiet könnte weiter wachsen. Mit Fraktionskollegen Jürgen Wilhelm Profitlich stimmte sie gegen den Bebauungsplan. Zuvor hatte Stadtplaner Stefan Escosura noch Details über das Gewerbegebiet erläutert. Schon bekannt war, dass Punker nur auf rund der Hälfte der Fläche bauen will. Auf dem freien Gelände solle beispielsweise das Ansiedeln von Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlossen werden.

Bürgermeister Rüdiger Zander (WGG) betonte, dass sich keiner der Gemeindevertreter die Entscheidung leicht gemacht habe. „In Groß Wittensee gibt es eine große Firma und dort ist dörfliches Leben möglich“, merkte Gemeindevertreterin Svenja Nötzel (WGG) vor dem Votum an.