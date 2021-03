Fleckeby

Angst vor Zersiedelung

„Das Dorf wird zersiedelt und Acker versiegelt“, formuliert Nora Blumenau die Kritik. Sie, Simon und Jutta Heilmann sind die drei Vertretungsberechtigten des nun gestarteten Bürgerbegehrens. Ein Bürgerbegehren ist das Verfahren, um eine Volksabstimmung – einen Bürgerentscheid - einzuleiten. Beim angestrebten Votum sollen die Gemeindevertretungsbeschlüsse zum Einleiten der Bauplanung für zwei Jahre aufgehoben werden.

Fleckeby solle kein Schlafdorf werden

Die Vertretungsberechtigten gehören zur 2019 gegründeten Bürgerinitiative „Unser schönes Dorf“. Die Initiative befürchtet, dass sich der Ortsteil Götheby mit dem Baugebiet östlich der Krogkoppel „verstärkt zu einen Schlafdorf ohne Infrastruktur“ entwickelt. Das etwa sechs Hektar große Areal liegt am Dorfrand in Richtung Hummelfeld. Es soll soll in zwei Abschnitten bebaut werden. Für den ersten mit 26 Wohneinheiten geplant.

Potenzial im Ortskern von Fleckeby als Alternative

Laut Bürgermeister Rainer Röhl gab es schon 115 Anfragen. Die Baunachfrage in Fleckeby könne laut Blumenau auch anders befriedigt werden. Sie sieht Potenzial im Ortskern. „Viele ältere Fleckebyer, die allein in ihrem zu groß geworden Einfamilienhaus wohnen, würden gerne in gemütliche kleinere Wohnungen ziehen. Dadurch würde ein Potenzial von 50 bis 70 Häusern frei für junge Familien – und Fleckeby würde nicht überaltern“, steht es im Info-Flyer der Bürgerinitiative. Zudem würde das Dorf durchs neue Baugebiet zersplittert, weil die Ortsteile Fleckeby und Götheby auseinanderdriften.

Zehn Prozent der Wahlberechtigten müssen unterschreiben

Damit es zur Volksabstimmung kommt, müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten dafür unterschreiben. „Wir benötigen 183 Unterschriften“, so Blumenau. Sie sollen unter anderem sonnabends von 9 bis 14 Uhr an einem Info-Stand an den Containern in der Straße Schmiederedder gesammelt werden. Spätester Abgabetermin für die Liste sei der 31. Mai. Wenn es dann zum Bürgerentscheid kommen sollte, müssten den Initiatoren eine Mehrheit von mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten bekommen.