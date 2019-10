Bürgerbegehren Rieseby - Protest gegen Verkauf der Alten Post Andere Mittel brachten nichts. Nun soll ein Bürgerbegehren die Alte Post in Rieseby vor dem Verkauf retten. Eine Bürgerinitiative versucht auf diesem Weg, den Beschluss einer knappen Mehrheit der Gemeindevertreter zu kippen.

Von Rainer Krüger

Die Alte Post in Rieseby soll nicht verkauft werden. Für dieses Ziel will eine Initiative ein Bürgerbegehren starten. Rebekka Path-Fluen (vorne von links), Lothar Oetken, Andrea Magnusson und weitere Aktive werden in den kommenden Tagen Unterschriften dafür sammeln. Mindestens 219 Riesebyer müssen unterzeichnen. Quelle: Rainer Krüger