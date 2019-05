Keine Zweifel, keine negativen Gedanken, keine Unsicherheit – das Wort Verbandsliga hatte beim TSV Altenholz in den vergangenen Wochen niemand in den Mund genommen. Bis zum Ende glaubten die Gelb-Schwarzen unverdrossen an den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Schleswig und wurden belohnt.