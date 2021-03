Das Gewerbegebiet in Goosefeld kommt, und die Firma Punker kann in der Region Eckernförde bleiben. So lautete das Ergebnis des Bürgerentscheids in Goosefeld am Sonntag. Mit einem 328:111-Votum trafen die Stimmberechtigten die auch für Eckernförde wichtige Entscheidung.