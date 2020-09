Strande

Beide Bürgerentscheide zum Ankerplatz erreichten die erforderliche Zahl der Stimmen. Damit gab es ein Patt, das durch die Stichfrage aufgelöst wurde. 391 Strander stimmten dafür, dass der Ankerplatz eine grüne Parkfläche bleibt. 411 Stimmen entfielen darauf, dass dort ein Bürgerhaus gebaut wird.

Auch die beiden Bürgerentscheide zur Auwiese erhielten jeweils mehr Stimmen als nötig. Die Stichfrage fiel mit 412 Stimmen für den Bau von Seniorenwohnungen aus, die Errichtung eines multifunktionalen Gemeinschaftshauses befürworteten hingegen nur 352 Strander.

Bürgerentscheide in Strande: Ergebnisse erst am späten Sonntagabend

822 Abstimmungsberechtigte gaben ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 67,7 Prozent. Laut Holger Klink im Vergleich zu den Kommunalwahlen der vergangenen Jahre ein unterdurchschnittliches Ergebnis.

Es war ein langer Abend für den Abstimmungsausschuss. Das Gremium zählte in gelöster, aber konzentrierter Atmosphäre. Erst kurz nach 23 Uhr am Sonntagabend stand das Ergebnis fest.

Weshalb die Auszählung so lange dauerte, erklärte Nicole Pickel vom Amt Dänischenhagen. „Die Mitglieder des Abstimmungsausschusses müssen jeden Stimmzettel dreimal in die Hand nehmen, weil sich drei Fragen darauf befinden.“ Und das doppelt, weil jeder Wähler zwei Zettel ausgefüllt hat.

Das Interesse am Ergebnis war groß. Zu der ursprünglich für 21 Uhr angekündigten Feststellungssitzung kamen mehr als 30 Bürger - zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht zu Ende gezählt.

Am Sonntag stimmten die Strander über zwei Bürgerentscheide ab, die darauf zielten, ein Bürgerhaus auf dem Ankerplatz sowie Seniorenwohnungen auf der Auwiese zu verhindern. In weiteren zwei, von der Gemeindevertretung initiierten Bürgerentscheiden ging es um genau das Gegenteil, also für ein Bürgerhaus und für Seniorenwohnungen.

Vorwurf der "Stimmungsmache" auf beiden Seiten

Im Vorfeld der Bürgerentscheide hatte es in Strande ordentlich Zoff gegeben. Die Politiker der Gemeindevertretung und die Initiatoren der gegnerischen Bürgerentscheide, Eckhard Weiße und Peter Siemon, warfen sich gegenseitig Stimmungsmache vor.

SPD-Fraktionsvorsitzende Claudia Sieg sprach sogar einmal von einer "Stimmung des Hasses", die sich gebildet habe. Im Fall einer Niederlage kündigten mehrere Gemeindevertreter bereits im Juni Rücktritte an, darunter auch der Bürgermeister.

Sie verstanden es als Misstrauensvotum, dass ihre Beschlüsse - die über alle Parteigrenzen hinweg einstimmig gefallen waren - in Frage gestellt wurden. Zudem hatten sie mit mehreren Gutachten zum Hochwasser-, Natur- und Lärmschutz auf Einwände der Kritiker reagiert.

Pläne für Ankerplatz und Auwiese in Strande

Die Pläne sehen vor, dass ein Bürgerhaus auf dem Ankerplatz direkt neben der zentralen Bushaltestelle in Strande gebaut wird. Es soll Platz für Sitzungen der Politik und der Vereine bieten. Außerdem sieht der Entwurf ein Büro für die Tourist-Info vor.

Auf diese Weise sei das Haus, das als flacher Glaspavillon geplant ist, tagsüber besetzt, sodass es für Ausstellungen der Strander Künstler geöffnet sein kann. Die Aufsicht liege bei Tourismus-Mitarbeiter Heiko Drescher.

Zudem sollen auf der Auwiese neben der Schule Mietwohnungen entstehen, die vorrangig für Strander Senioren vorgesehen sind. Dazu wird das Gelände den Plänen zufolge verkauft.

