Spannender Abstimmungstag in Strande: Seit 8 Uhr am Sonntag können die Einwohner ihre Stimmen für die vier Bürgerentscheide zum Bürgerhaus und zum Seniorenwohnen abgeben. Doch die Beteiligung in der Turnhalle lief bisher schleppend an. Das Ergebnis gibt es noch am Abend hier auf KN-online.