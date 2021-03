Eckernförde

Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) mitteilte, sollen die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Marienthaler Straße und der Straße Domsland in Eckernförde bis Groß Wittensee in Höhe Timmermeß erfolgen. Die Arbeiten sind von Mitte August bis Ende Oktober geplant. Im Interesse des Arbeitsschutzes und der Verkehrssicherheit werde der etwa vier Kilometer lange Abschnitt komplett gesperrt.

Autofahrer sollen großräumig ausweichen

Nach Angaben der LBV-Pressestelle werde derzeit ein Umleitungskonzept erstellt. Nach derzeitigem Stand der Dinge soll die Landesstraße 265 als Ersatzstrecke genutzt werden. Die Regelungen müssen mit betroffenen Gemeinden und anderen Trägern öffentlicher Belange abgesprochen werden. Schon jetzt werde allen betroffenen Fahrern und Fahrerinnen empfohlen, möglichst großräumig auszuweichen.

Risse und Unebenheiten auf der B 203 werden beseitigt

Laut LBV handelt sich um eine Erhaltungsmaßnahme an Straße und Radweg. „Die beschädigten Asphaltschichten werden abgefräst, neuer Asphalt wird aufgebaut. Die Fahrbahnbreiten bleiben dabei unverändert“, so die LBV-Mitteilung.

Beseitigt werden sollen Risse und Unebenheiten, die mit einfachen Ausbesserungen nicht mehr behoben werden können. Auch Materialverluste würden ausgeglichen. Die geschätzten Kosten betragen rund 2,5 Millionen Euro. Allerdings sei der Betrag noch vorläufig. Denn die Ausgaben hingen maßgeblich vom notwendigen Sanierungstiefe ab. Der Gesamtumfang der erforderlichen Arbeiten werde derzeit noch ermittelt.

Die jüngste lange Sperrung auf der B203 zwischen Eckernförde und der Autobahn 7 liegt drei Jahre zurück. Vom 18. Juni bis 14. Juli 2018 war der Abschnitt zwischen Groß Wittensee und Holzbunge gesperrt worden. Der 7,5 Kilometer lange Abschnitt bekam damals auch eine neue Deckschicht.