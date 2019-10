Bundesverdienstmedaille für Lutz Clefsen

Kiel/Altenholz

Unter den Geehrten war auch der langjährige Kreispräsident Lutz Clefsen, der in Altenholz lebt. Lutz Clefsen gehörte mehr als drei Jahrzehnte dem Kreistag Rendsburg-Eckernförde an, war fast zehn Jahre stellvertretender Landrat und fünfzehn Jahre Kreispräsident. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Imland gGmbH habe er großen Anteil an der Entwicklung der Krankenhäuser in Rendsburg und Eckernförde gehabt, heißt es in der Würdigung.

Untersuchung der Rolle der Landräte im Dritten Reich

Als Kreispräsident setzte Lutz Clefsen sich für die Konsolidierung der Finanzen ein und machte sich stark für die Integration von Flüchtlingen. Die wissenschaftliche Untersuchung und Aufbereitung der Rolle der Landräte der früheren Kreise Rendsburg, Eckernförde und Bordesholm im Dritten Reich erfolgte ebenfalls auf seinen Einsatz hin. Eine entsprechende Wanderausstellung wurde in vielen Orten des Kreises gezeigt.

Verdienstorden in acht Stufen

Laut Bundespräsidialamt wird der Verdienstorden in acht verschiedenen Stufen verliehen. Als Erstauszeichnung wird im Allgemeinen die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Als weitere Ausführungen folgen das Verdienstkreuz 1. Klasse, das Große Verdienstkreuz, das Große Verdienstkreuz mit Stern, das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband, das Großkreuz und die Sonderstufe des Großkreuzes.

