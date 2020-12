Das Militär hat das Firmengelände von Sig Sauer in Eckernförde ins Visier genommen. Die Bundeswehr zieht in Betracht, die Liegenschaften des Waffenherstellers nach dessen Auszug zu übernehmen, so eine Sprecherin. Doch die Truppe ist nicht die einzige Interessentin - die Investoren stehen Schlange.