Von Cornelia Müller

Das Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern, das Leonardo da Vinci so einmal in Szene setzte, hat die Kirchen auch zum Feierabendmahl mit Freunden am Gründonnerstag inspiriert. Jugendliche aus der Kieler-Umland-Region nördlich des Kanals bieten am 1. April eine teils digitale Auflage für einen gemeinsamen Nachmittag und Abend. Quelle: hfr