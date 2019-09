80 000 Unterschriften für das Wasser

Eckernförde

Das Ziel ist hoch gesetzt, aber nicht unerreichbar. 80<VG>000 Unterschriften müssen zusammenkommen, damit ein Volksentscheid für einen besseren Wasserschutz und eine höhere Transparenz bei Ölbohrungen angeschoben werden kann – falls die Politik im Kieler Landtag nicht auf das Begehren reagiert. Allein der Demokratie-Bus hat bereits 3500 Unterschriften zusammen, weitere Kooperationspartner sammeln ebenfalls. Auch im Bürgerbüro des Eckernförder Rathauses können Unterschriften geleistet werden. Die Aktion läuft bis März 2020.

Ölkonzerne sollen für Umweltschäden haften

Und darum geht es: Das Volksbegehren will einen besseren Schutz des Wassers bei Ölbohrungen erreichen. Zuständig ist bisher das niedersächsische Bergamt. Die Initiatoren des Begehrens wollen hingegen die Zuständigkeit für den Schutz des Wassers auf die Kreise vor Ort verlagern. Ölkonzerne sollen zudem bei möglichen Umweltschäden haften und ihre Anträge von Bohrungen und beabsichtigte Fracking-Methoden transparent offen legen. Laut der Volksinitiative Wasser hat es in Schleswig-Holstein in der Vergangenheit bereits 98 Schadensfälle durch Erdölbohrungen gegeben, darunter fünf im Bereich Schwedeneck-See.

Demokratie lernen durch Volksabstimmungen

Für Werner Küppers ist der Bus für direkte Demokratie auch eine rollende Werbung für Volksabstimmungen. „So lernt man Demokratie“, sagt der 69-jährige Künstler, der schon seit 19 Jahren mit dem Info-Bus unterwegs ist. Es gehe darum, sich lösungsorientiert mit Sachfragen auseinanderzusetzen. Zuletzt habe in Bayern das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ eindrucksvoll gezeigt, was sich mit diesem Instrument bewegen lasse. 1,8 Millionen Menschen unterschrieben für den Naturschutz, der Landtag goss die Forderungen daraufhin in ein Gesetz.

Künstler Joseph Beuys initiierte die Bewegung 1971

Im Volksentscheid-Ranking 2016 des Vereins Mehr Demokratie belegt Schleswig-Holstein hinter Bayern und Bremen einen guten dritten Platz. Dieser ist laut Küppers vor allem der kommunalen Ebene zu verdanken: Dort kam es bisher zu 262 Bürgerentscheiden. Die beiden Volksentscheide auf Landesebene hingegen scheiterten. Die Bewegung für direkte Demokratie geht schon auf das Jahr 1971 zurück. Damals initiierte sie der Künstler Joseph Beuys. Der bundesweit tourende Bus ist dann 1987 auf der Dokumenta in Kassel gestartet worden.

