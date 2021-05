Busdorf

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) hat angekündigt, am Donnerstag, 20. Mai, die Bundesstraße 77 zwischen Busdorf und Schleswig-Süd voll zu sperren. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr werde dort die Fahrbahn erneuert. "Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes müssen die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Bauarbeiten sind wetterabhängig, eine terminliche Verschiebung ist daher möglich", teilt die Straßenbaubehörde am Dienstag mit.

Umleitung über Selk

Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Kreisstraße 1 nach Selk und weiter über die Kreisstraße 36 nach Fahrdorf zur Bundesstraße 76 und umgekehrt. Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Amt, den Gemeinden und dem Buslinienbetreiber abgestimmt. Rettungsfahrzeuge können die Baustelle passieren.