Was wünschen sich Kinder zu Weihnachten – außer Playstation und Barbiepuppe? Die Klasse 7d der Eckernförder Gudewerdt-Gemeinschaftsschule hat ihre Hoffnungen und Sehnsüchte zu Papier gebracht. Was dabei herauskam, ist bis 21. Dezember an den Wänden der Bushaltestelle Reeperbahn/Rathaus zu sehen.