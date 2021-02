In einem gemeinsamen Antrag an die Ratsversammlung am 25. März fordern die Fraktionen von CDU und FDP ein Konzept zur Stärkung der Eckernförder Innenstadt. Die Parteien befürchten durch den langanhaltenden Lockdown eine existenzielle Notsituation für viele Betriebe und drohende Geschäftsaufgaben.