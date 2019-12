Vortragskunst vom Feinsten ließ alte Balladen wieder spannend klingen. In seiner musikalischen Lesung „Der ewige Brunnen" in Eckernförde eröffnete Schauspieler Ben Becker am Sonnabend neue Zugänge zu Klassikern. Das Publikum in der ausverkauften Stadthalle dankte es ihm mit Standing Ovations.