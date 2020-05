Aktion der Golden Oldies ist der Hit

Gettorf

„Damit halten wir die Ladies bei Laune – und stärken den Zusammenhalt“, erklärt Neuber. In dem Chor singen 16 Frauen aus der Ü 60-Generation mit, das älteste Mitglied zählt bald 90 Lenze. Geprobt wird sonst donnerstags im Awo-Haus in Gettorf. Doch wegen der Corona-Krise ist das gemeinsame Üben momentan tabu.

Corona: Seit Ende März läuft die Mitsingaktion

„Wir wollen aber bei Stimme bleiben“, betont Stephan. Deshalb greift der 80-Jährige in seiner „Musik-Butze“ zu Hause unterm Dach täglich zur Gitarre oder zum Akkordeon, um einen Schlager, Oldie, Evergreen oder Shanty für die Frauen inklusive eigenem Gesang einzuspielen, den die Chormitglieder dann zu Hause mitsingen können. Seit Ende März zieht er die Aktion nun schon durch. „Auch an den Wochenenden, eine Sendepause kommt nicht infrage“, so der Hobbymusiker aus Kronshagen, der bei den Whatsapp-Videoauftritten für die Golden Oldies gern mal Strohhut und Sonnenbrille trägt. Mehr als 50 Aufnahmen sind dabei bereits entstanden. Darunter sind Stücke wie „ La Paloma“, „Unter fremden Sternen (Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong)“, „Marina“ oder „Rolling Home“. Zu den Liedern erzählt Stephan stets noch Wissenswertes aus dem jeweiligen Entstehungsjahr des Liedes.

In den Videos der die täglichen Musikaufnahmen steckt viel Arbeit

„Das Repertoire würde noch für zwei Monate reiche, dann müsste ich wieder von vorne anfangen“, sagt der frühere Jobvermittler im Ruhestand schmunzelnd, „hoffen wir mal, dass es nicht mehr so lange dauert.“ Seine Auftritte filmt übrigens Ehefrau Elke. Sie gibt ihm dabei hin und wieder hilfreiche Tipps: „Zum Beispiel, dass ich vor der Kamera nicht so steif sitzen soll“, erzählt der Gitarrist. Zwar sind die täglichen Musikaufnahmen bloß ein paar Minuten lang, doch in den Videoschnipseln steckt weitaus mehr Arbeit. „Manchmal brauche ich 20 Minuten, es waren aber auch schon zwei Stunden“, verrät Stephan. Das Einspielen der Stücke klappe längst nicht immer sofort auf Anhieb. „Ich habe auch schon drei, vier Anläufe gebraucht“, so der Musiker, „besonders beim Akkordeonspielen muss ich mich konzentrieren, da ist der Blutdruck mitunter bei 200“, sagt er augenzwinkernd.

Begeisterung bei den Golden Oldies

Dabei gibt es keinen Grund zur Aufregung, denn bei den Golden Oldies stößt die Aktion auf Begeisterung. In der Whatsapp-Gruppe reichen die Reaktionen der Chormitglieder von „ Peter, deine Stimme klingt ganz einfach super, danke schön“ über „Das erinnert mich an den Tanztee“ bis hin zu „ Peter, du hast die Goldene Stimmgabel verdient – und Elke die Goldene Kamera“. In den Kommentaren wimmelt es von Smileys und Gefällt-mir-Emojis.

Außer den Golden Oldies erreichen die Aufnahmen sogar schon Gasthörer von außerhalb, weil Chormitglieder die selbst gedrehten Musikvideos aus dem Hause Stephan per Whatsapp wiederum im Freundeskreis teilen. So werden die Evergreens mittlerweile unter anderem auch in Dithmarschen, Ratzeburg, Hamburg, Bremerhaven, Brandenburg, Dänemark und Südafrika mitgesungen. Bei dem Stück „Der Junge von St. Pauli“ von Freddy Quinn seien einem alten Bekannten, der früher jahrelang zur See gefahren ist, Tränen in die Augen gestiegen, erzählt Stephan.

Einige Chormitglieder sind inzwischen so Feuer und Flamme, dass sie selbst zum Smartphone greifen, um sich beim Singen zu filmen: So stimmte ein Damentrio von den Golden Oldies das feurige Stück „ Eviva Espana“ an.

Gelungene Gemeinschaftsaktion in Zeiten von Quarantäne

Chorleiter Neuber freut sich über die gelungene Gemeinschaftsaktion, die den Zusammenhalt in der Gesangsgruppe aufrechterhält. Denn wegen der Corona-Krise sind in diesem Jahr bereits vier Auftritte der Formation ins Wasser gefallen. „In den Altenheimen wartet man schon auf uns“, ist der 81-jährige Gettorfer überzeugt.

