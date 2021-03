Eckernförde

Doch Eckernförde war für Fick nur eine Zwischenstation, denn wirklich zufrieden war er mit seiner Position hier nicht. Tatsächlich wurde er später noch Berater des russischen Zaren.

Hinrich Fick stammte aus Hamburg. Über seine Kindheit, Jugend und Ausbildung ist kaum etwas bekannt. 1699 ging er nach Stockholm und diente von 1700 bis 1710 im Nieroth’schen Regiment in Livland, seit 1704 als Regimentsquartiermeister. 1710 kehrte er dann in den Norden Deutschlands zurück, wo die politische Lage alles andere als unkompliziert war: In den Herzogtümern regierten in dieser Zeit zwei Herrscher. Ein Herzog war gleichzeitig König von Dänemark und Norwegen, der andere – auf Schloss Gottorf in Schleswig residierend – war nur Herzog von Schleswig-Holstein und hatte sich zudem mit dem dänischen Erzfeind Schweden verbündet. Dadurch hatten die kriegerischen Auseinandersetzungen zu Beginn des 18. Jahrhunderts auch direkte Auswirkungen auf das Land zwischen den Meeren.

Stadtoberhaupt in Eckernförde war seit 1693 Valentin Rhenius. Dieser hatte, wie Willers Jessen schrieb, „manche Differenzen mit den Bürgern der Rechnung wegen. Er war heftig und soll die Bürger bisweilen mit dem Stock vom Rathaus gejagt haben.“ Ficks Aufgabe war es nun, als vom Herzog neu eingesetzter Bürgermeister die Finanzen der Stadt in Ordnung zu bringen. Dabei stellte er gleich zu Beginn seiner Amtszeit fest, dass offenbar 2000 Taler fehlten. Obwohl Rhenius und fünf Deputierte schworen, dass sie sich nicht auf Kosten der Stadt bereichert hätten, verfügte der neue Rat, dass sie und ihre Erben die Verantwortung für das fehlende Geld tragen sollten.

Hinrich Fick ärgerte sich über seine schlechte Bezahlung

Die Ära Fick im Rathaus währte nur drei Jahre: 1714 wurde Rhenius wieder in sein Amt eingesetzt – die Machtverhältnisse im Herzogtum hatten sich geändert, Fick dürfte – angesichts seines bisherigen Lebensweges – zu „schwedenfreundlich“ gewesen sein und hatte sich zudem sowieso nie richtig wohl gefühlt in der Stadt. Über seinen Posten in Eckernförde schrieb er nämlich: Die Bezahlung sei so schlecht gewesen, dass er „in unvermeidliche Not geraten sein“ würde, „wenn nicht einiger Zuschuss von den Meinigen mich unter Armen gegriffen hätte.“ Trotzdem hat er in seiner Zeit einiges erreicht: Er bemühte sich um die Sanierung der Finanzen und sorgte auch für einen reibungslosen und zeitsparenden Arbeitsablauf in der Verwaltung.

Nach seiner Zeit in Eckernförde versuchte Fick zunächst in Stockholm eine Anstellung zu finden, erhielt dann aber vom russischen Zaren den Auftrag, in der schwedischen Hauptstadt Gesetze und Verordnungen zur Vorbereitung einer in Russland geplanten Verwaltungsreform zu sammeln. Dies machte er offenbar so gut, dass er schon Anfang 1717 in den russischen Dienst übernommen wurde, wo er an den Reformen mitarbeitete. Unter den Nachfolgern Peters des Großen fiel Fick zeitweise in Ungnade und wurde wegen der angeblichen Teilnahme an Umsturzplänen nach Sibirien verbannt, später dann aber vollständig rehabilitiert. Er starb auf seinem Gut Schloss Oberpahlen in Livland am 28. Juni 1750.