Insbesondere die immer knapperen Badeanzüge der Damen fanden nicht das Wohlwollen der Sittenwächter in der Regierung. Im August 1932 handelte daher das preußische Innenministerium. In den Anfängen des Badelebens ging es am Ostseestrand noch sehr gesittet zu: Man stieg in den Badeanstalten direkt aus hölzernen Kabinen in die Fluten und war so vor den Blicken des anderen Geschlechts weitgehend geschützt. Zudem badeten Mann und Frau getrennt.

Badeordnung regelte, welches Geschlecht ins Wasser gehen durfte

Wo man, wie etwa in der Eckernförder Volksbadeanstalt, doch direkt vom Strand aus ins Wasser ging, war in einer Badeordnung geregelt, welches Geschlecht und welche Altersgruppe wann ins Wasser gehen durfte. Bei dieser „Volksbadeanstalt“ handelte es sich um einen abgesperrten Strandabschnitt am heutigen Kurstrand. Nach dem Ersten Weltkrieg jedoch änderten sich die Gewohnheiten mehr und mehr. Es entwickelte sich ein Strandleben, wie es uns bis heute vertraut ist – mit Strandkorb, Strandburgen und Sport und Spiel.

Eckernförde : Die Bademode wurde immer knapper

Nun kam auch der Bademode eine immer größere Bedeutung zu. Der Strandwärter hatte daher auch in Eckernförde nicht nur die Bezahlung der Kurtaxe zu kontrollieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass die zunächst noch sehr strikten Kleidervorschriften eingehalten wurden und es nicht zu freizügig zuging. Anfang der 1930er-Jahre war nun besonders die immer knapper werdende Bademode der Damen den Sittenwächtern in der Verwaltung ein Dorn im Auge: Mitte August 1932 gab das preußische Innenministerium daher eine „Badepolizeiverordnung“ heraus, in deren ersten Paragraf das öffentliche Baden geregelt war: „Das öffentliche Nacktbaden oder Baden in anstößiger Badekleidung ist verboten,“ hieß es dort, wobei jeder Ort als „öffentlich“ galt, von dem „die Badenden von öffentlichen Wegen oder Gewässern aus sichtbar sind.“

Der Begriff „anstößige Badekleidung“ wurde sehr unterschiedlich ausgelegt

Doch zu einer spürbaren Änderung an den Stränden führte diese Verordnung des stellvertretenden Reichskommissars Franz Bracht offenbar nicht: Der Begriff „anstößige Badekleidung“ wurde vermutlich sehr unterschiedlich ausgelegt. Mit einem weiteren Erlass, der „Polizeiverordnung zur Ergänzung der Badepolizeiverordnung“, legte Bracht daher Ende September nach und beschrieb in zwei Paragrafen detailliert, wie die Badeanzüge der Damen und der Herren auszusehen hatten. So musste der Badeanzug der Damen „Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedecken, unter den Armen fest anliegen sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen“ sein.

Der " Zwickelerlass " erntete viel Spott

Männer, so hieß es in Paragraf 3 „dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist.“ Die von der Presse als „brachtvoller Erlass“ verspottete Verordnung ging auch als „ Zwickelerlass“ in die Geschichte der Bademode ein. Sie galt bis Sommer 1942 und wurde dann durch die „Polizeiverordnung zur Regelung des Badewesens“ ersetzt.

