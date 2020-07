Eckernförde

Das Unglück ereignete sich Ende Mai 1895 vor Hohenstein: „Der auf der Germania-Werft in Kiel für türkische Rechnung erbaute Torpedojäger, Schiff 42, machte seine zweite Probe-Meilenfahrt“, berichteten die „Eckernförder Nachrichten“.

Kessel auf der Steuerbordseite explodierte - mehr als sechs Tote

„Das Schiff führte vier Locomotivkessel, von denen der im vorderen Heizraum, Steuerbordseite, befindliche mit entsetzlicher Gewalt explodierte und dabei das über dem Kessel befindliche Oberdeck mit Schornstein, Mast und Kommandobrücke nach vorne zum Überklappen brachte und leider auch zwei Mann mit in die Fluten schleuderte, deren Leichen noch nicht gefunden sind. Außerdem wurden sechs Leichen sofort gefunden.“

Erste Hilfe für den Havaristen leistete ein Eckernförder Fischer: „Das Fischerboot nahm sechs Schwerverwundete an Bord und landete sie in unserem Hafen, worauf dieselben mittels Fuhrwerks, welches von privater Seite sofort zur Verfügung gestellt wurde, nach dem hiesigen Krankenhause geschafft wurden.“ Von Eckernförde aus wurde auch ein Dampfer gerufen, der das verunglückte Schiff zurück nach Kiel schleppte, wo die anderen Verletzten versorgt werden konnten.

Entsetzliche Szenen an Bord

Die „Nachrichten“ sprachen auch mit einigen unverletzt gebliebenen Werftarbeitern, die von entsetzlichen Szenen an Bord berichteten: „Einer der Verunglückten ist durch die Explosion empor geschleudert und mit einem Bein in der Leiter hängengeblieben, wo ihm erst nach einer Viertelstunde, des ausströmenden Dampfes wegen, Hilfe gebracht werden konnte. ‚Wir konnten nichts mehr tun, als ihn bequem hinlegen, nach wenigen Minuten war es vorbei mit ihm, nachdem er bis zum letzten Augenblick bei vollem Bewusstsein war‘.“ Gelobt wurde die „Zuvorkommenheit unserer Fischer“, die sich teilweise auszogen, damit ihre Kleidung als Verbandsmaterial verwendet werden konnte. Der „türkische Ober-Ingenieur“, der als Bevollmächtigter der türkischen Regierung an Bord war, „soll zur Zeit der Katastrophe vollständig den Kopf verloren haben, schreiend soll er auf Deck auf und ab gelaufen sein, während er nachher vollkommen teilnahmslos den weiteren Rettungsarbeiten zusah“, so die Zeitung.

Germania-Werft baute für die Türkei neun Hochseetorpedoboote und drei Torpedojäger

Der Torpedojäger war das letzte Schiff, das im Rahmen eines neun Hochseetorpedoboote und drei Torpedojäger umfassenden Auftrags der türkischen Regierung von der Germania-Werft gebaut worden war. Der Havarist hatte eine Länge von 75 Metern und sollte eine Geschwindigkeit von 21 Knoten erreichen. Zum Zeitpunkt der Katastrophe testete man eine „forcierte Fahrt“, ohne allerdings die Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Die „Nachrichten“ verfolgten in den nächsten Tagen auch das Schicksal der sechs Verletzten im Eckernförder Krankenhaus: Vier von ihnen erlagen bald ihren schlimmen Verbrennungen, am 15. Juni konnte die Zeitung aber vermelden, dass „die übrig gebliebenen zwei Mann“ ihrer „sicheren Genesung“ entgegengehen.

