Sehnsucht nach gutem Wasser

Im April 1906 berichteten die „Eckernförder Nachrichten“ über den Plan des „Königlichen Baugewerkschullehrers und früheren Stadtrats Stoltenberg“ ein Wasserwerk für die Stadt zu errichten. Ein solcher Plan, so die Zeitung damals, hätte aus gutem Grund „lebhaftes Interesse hervorgerufen“, denn „hinsichtlich der Wasserversorgung steht es mit unserer Stadt nicht besonders.“ Die meisten Häuser verfügten damals noch über einen eigenen Brunnen.

Pumpen und Brunnen gaben nur salziges Wasser

Die Qualität des Wassers aus diesen Brunnen ließ aber oft zu wünschen übrig: „Es ist noch in aller Gedächtnis“, so die „Nachrichten“, dass „seiner Zeit nach der großen Sturmflut 1872 auf Jahre hinaus die Pumpen und Brunnen in unserer Stadt nur salziges Wasser gaben, sodass zunächst von außerhalb her täglich Trinkwasser in die Stadt gefahren wurde, wie man heute die Milchwagen durch die Straßen der Stadt fahren sieht.“ Um hier Abhilfe zu schaffen, entschied man sich im Rathaus schließlich „an mehreren Stellen der Stadt tiefe artesische Brunnen schlagen zu lassen, die dann allerdings gutes, einwandfreies Wasser lieferten.“

Klagen über die Kanalisation

Doch damit waren die Probleme um die Wasserversorgung noch nicht behoben, wie die „Eckernförder Nachrichten“ weiter ausführten: Manche Brunnen wurden im Laufe der Jahre von der „Sanitätsbehörde“ geschlossen, andere schlicht nicht mehr benutzt, weil ihr Wasser ungenießbar war. In „neuerer“ Zeit enthielten Brunnen, die lange Zeit bestes Wasser lieferten, plötzlich Salzwasser. „Die Eigentümer dieser Brunnen gaben, ob mit Recht oder Unrecht, das sei dahingestellt, der Kanalisation der Stadt an dieser Veränderung die Schuld. Es sind sogar Entschädigungsklagen seitens dieser Brunnenbesitzer gegen die Stadtgemeinde anhängig gemacht.“

Bau eines zentralen Wasserwerks wurde erst 1929 beschlossen

Auch schien der Bau der Hafenbahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Probleme zu sorgen: Die Pumpen mehrerer Anlieger am Steg lieferten plötzlich „ungenießbares, übelriechendes Wasser“. Der Ausweg war für die Zeitung klar: „All diesen Kalamitäten könnte erfolgreich begegnet werden, wenn dem Projekt des Herrn Stoltenberg nähergetreten würde. Gutes Trinkwasser ist die erste und hauptsächliche Bedingung für den Gesundheitszustand der Bevölkerung.“

Bis dieses Vorhaben jedoch in Eckernförde realisiert wurde, sollten noch über 20 Jahre vergehen: Zwar entstand bereits 1919 nördlich der Schleswiger Straße ein erstes städtisches Wasserwerk, von dem aus die umliegenden Straßen versorgt wurden und zu Beginn der 1920er-Jahre lieferten kleinere Pumpwerke Wasser in die Neubaugebiete in ihrer Umgebung. Der Bau eines richtigen Wasserwerks am Bornbrook jedoch wurde erst im Oktober 1929 beschlossen.

