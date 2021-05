Wieder sonntags entspannt einkaufen in Eckernförde: Die letzte Corona-Lockerung lässt Kunden und Kaufleute jubeln. Aber die Maskenpflicht gilt in der Innenstadt und auf der Promenade trotz Bäderregelung weiter. Der Kreis hat die Auflagen jetzt bis einschließlich Sonntag, 6. Juni, verlängert.

Eckernförde: Masken in der City Pflicht

Von Cornelia Müller