Der Verein hat sich zu Ziel gesetzt, die Meere vor der Verschmutzung durch die Menschen zu schützen. Ganz praktisch macht er es mit dem seit 2013 laufenden Coastal Cleanup Day in Eckernförde.

In Kooperation mit der Eckernförder Touristik & Marketing GmbH (ETMG) stellt der Bundesverband die Müllsuche zwischen Ostsee-Info-Center ( OIC) und der DLRG-Hauptwache auf die Beine.

„Cleanups sind nicht die Lösung“, stellt Schweikert klar. Vielmehr solle der Coastal Cleanup Day in Eckernförde als Bildungsmaßnahme praktisch das Bewusstsein wecken, dass eine Reduzierung der Einträge nötig sei, so Schweikert. „Es ist unsere einzige Bildungsmaßnahme in diesem Jahr“, sagt er.

Wie er mit Vorstandskollegen Hans Reimer Witt betont, sei der Coastal Cleanup Day in Eckernförde inzwischen „ein Leuchtturmprojekt“ des Verbands, über das schon bei internationalen Konferenzen geredet wurde.

Metallsondengänger kommen zum Coastal Cleanup Day in Eckernförde

„Elf Klassen aus sieben Schulen haben sich angemeldet“, berichtet Lena Guschewski von der ETMG. In neun Gruppen sammeln sie am Freitag von 10 bis 13 Uhr. Jede Gruppe hat beim Coastal Cleanup Day in Eckernförde einen eigenen Abschnitt.

Guschewski und ETMG-Veranstaltungsleiter Stefan Vollbehr weisen auf eine wegen Corona eingeführte Neuerung hin. Bisher sortieren Teilnehmer den Müll an Abgabestationen selbst. Dieses Mal übernehmen Freiwillige das Trennen und auch Zählen von Zigarettenkippen, Plastikteilen und anderem: Helferteams der Initiative Fridays for Future, des OIC und der Gruppe „Jugend hift“ von der Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt „Das Haus“.

Coastal Cleanup Day in Eckernförde : Bundeswehr macht mit

Jugend-hilft-Leiter René Lochmann und Haus-Chefin Mette Brix haben aber noch mehr Unterstützung organisiert. Eine Gruppe aus acht bis zehn Metallsondengängern wird mit ihren Geräten Aludosen und anderem Müll bis in 80 Zentimeter Tiefe nachspüren.

Zudem läuft der Coastal Cleanup Day in Eckernförde erstmals auch im Meer. „Taucher der Bundeswehr suchen in der Ostsee“, berichtet Witt.

Weitere Helfer wären willkommen. „Ideal wäre es, wenn sie selbst Handschuhe und Eimer mitbringen würden. Für spontane Helfer halten wir aber Ausrüstung vor“, verrät ETMG-Chef Stefan Borgmann.

