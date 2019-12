Weihnachtskonzerte müssen nicht zwangsläufig prall und schillernd wie ein aufgetaktelter Tannenbaum ausfallen. Das Collegium Vocale Dänischer Wohld bewies am Mittwochabend in der St.-Jürgen-Kirche Gettorf, dass Feinheit und Nuancen in der Adventszeit guttun.