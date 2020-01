Comeback fürs Oktoberfest

Eckernförde

Erstmals wird außerorts im Wohnmobilpark am Gasthof Grüner Jäger in Altenhof gefeiert. „Wir sind froh wieder einen Platz fürs Eckernförder Oktoberfest gefunden zu haben“, sagen Björn Gallenkamp und Dirk Remien in bester Laune. Das Veranstalterduo zeichnet seit 2014 mit der von ihnen gegründeten Weltey GmbH für die bayrische Stimmungsparty verantwortlich. Für sie ist es ein Comeback nach einer unfreiwilligen Pause. Denn nach dem Eckernförder Oktoberfest (EOF) 2018 mit 3000 Gästen an zwei Tagen am Südstrand fiel der Standort 2019 wegen durch Anwohner durchgesetzter Lärmschutzauflagen aus.

Oktoberfest in Altenhof : „Alle Beteiligten haben Bock“

"Wir haben Gespräche über mehrere Standorte geführt. Auf Altenhof kamen wir durch einen Vorschlag von Dietmar Schentek“, berichtet Gallenkamp. Schentek ist Wirt im Grünen Jäger und Betreiber des Wohnmobilparks. Er stieß bei Gallenkamp und Remien auf offene Ohren. „Im Oktober begannen die Verhandlungen“, so Gallenkamp. Das Ergebnis: „Alle Beteiligten haben Bock aufs Oktoberfest“, so Gallenkamp. Damit meint er sowohl Schentek und Altenhofs Bürgermeister Siegfreid Brien als auch Felix von Bethmann-Hollweg von Gut Altenhof und René Kinza vom Ordnungsamt des zuständigen Amts Schlei-Ostsee.

EOF-Party an zwei Tagen

Die zehnte Auflage des EOF läuft wie üblich mit Partys an zwei Tagen. Das 1800-Quadratmeter-Zelt wird am Freitag, 11. September, ab 20 Uhr und am Sonnabend, 12. September, ab 19 Uhr geöffnet. Wie sonst auch wird besonders am Sonnabend auf die Tube gedrückt. „Zum zehnten Jubiläum lassen wir eine Stimmungsband mit 30 Mann kommen“, verrät Gallenkamp. Die Waldmühlbacher heißt die süddeutsche Combo. „Die Musiker verbinden den Auftritt gleich mit einem Kurzurlaub“, so Remien. Eine besondere Gaudi soll der Fassanstich am Sonnabend werden. Denn dazu zieht der in Eckernförde wohnende Ministerpräsident Daniel Günther die Lederhose an. Dass der Landesvater eine bayrische Kluft hat, konnten Besucher auf dem EOF 2018 sehen, als Günther ebenfalls den Anstich übernahm. „Für den Freitag haben wir das DJ-Duo Chaos-Brothers gebucht. Die beiden machten auch Sonnabend mit Musik“, verrät Remien. Vom Parkplatz Grüner Weg in Eckernförde soll ein Busshuttle-Verkehr nach Altenhof fahren. Der Kartenvorverkauf soll am 2. März starten. Der Kartenpreis steht noch nicht fest.

Für die zehnte Auflage des EOF hoffen Gallenkamp und Remien auf mehr als nur gute Stimmung. „Wenn alles gut geht, haben wir auch einen Standort mit Perspektive“, sagen die beiden. Denn seit die Stadtwerke Eckernförde 2010 das ersten EOF auf die Beine stellten, wechselte nicht nur der Veranstalter, sonder auch der Platz. „Nach fünf Standorten bisher haben wir jetzt hoffentlich den richtigen gefunden“, so Gallenkamp und Remien.