Es ist ein Wettstreit zu Wasser und an Land, auf den jedes Jahr Hunderte Sportler hin fiebern und hart trainieren. Doch wird es den Ostseetriathlon Eckernförde in diesem Jahr nicht geben. Wie Andreas Niebergall vom Organisationsteam erklärte, wird der 8. Ausdauerwettkampf auf 2022 verschoben.

Rückblick in das Jahr 2019: Über 220 Dreikämpfer schwammen beim Ostseetriathlon in Eckernförde in der gerade 18 Grad warmen Ostsee, fuhren Rad und rannten den Rundkurs am Borbyer Ufer. 2020 sowie 2021 fällt die Großveranstaltung aus. Quelle: Rainer Krüger/Archiv