Ascheffel

„Die Beteiligung daran war hoch“, sagt Einrichtungsleiter Nils Oldekop auf Anfrage. Ein Bewohner zeigte bereits erhöhte Temperatur. Trotz eines negativen Schnelltests sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Dort fiel ein vertiefender PCR-Test positiv aus. Kurz darauf ist der Bewohner gestorben. Laut Oldekop wird im Haus Hüttener Berge alle drei Tage flächendeckend getestet – sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter. Der letzte Test hatte dann die Positivbefunde für insgesamt 29 Personen ergeben.

Quarantäne für die Betroffenen

Noch im Laufe des Tages erließ der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Allgemeinverfügung. In eine vorübergehende häusliche Isolation müssen sich laut Dr. Stephan Ott, Leiter des Corona-Lagezentrums, alle Bewohner und Mitarbeiter einschließlich Haushaltsmitglieder begeben. Negativ getestete Mitarbeiter können eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Besucher, die relevante Kontakte hatten, werden ermittelt und gegebenenfalls abgesondert. Darüber hinaus wird weiterhin ein Besuchsverbot verhängt, das bereits seit Sonnabend besteht.

Einrichtung verschärft Schutzmaßnahmen

Auch das Haus Hüttener Berge hat seine Schutzmaßnahmen verschärft. „Wir sind sehr gut vorbereitet“, sagt Oldekop. „Wir haben alles hochgefahren, was möglich ist.“ So gibt es für die Essensverteilung jetzt eine Tablettlösung und die Mitarbeiter hüllen sich in eine komplette Schutzausrüstung. Als bitter bezeichnete es der Leiter, dass erst am Donnerstag geimpft worden sei. „Drei Wochen später hätten wir eine andere Situation gehabt“, ist er überzeugt.

Mitarbeiter-Team hält zusammen

Alle Angehörigen wurden sofort informiert. Oldekop hat Hoffnung, dass die weiteren Infektionen milde verlaufen und alle Bewohner den Corona-Ausbruch überstehen. Da einige Pflegekräfte, die sich in Quarantäne begeben müssen, jetzt fehlen, „haben wir zu kämpfen“, sagt der Leiter. Doch er sei stolz auf sein Team, das „gut zusammenhält und sich gegenseitig kollegial unterstützt“. Das Haus Hüttener Berge bietet insgesamt 80 vollstationäre Plätze.

Appell, sich weiter an die Regeln zu halten

Mit 28 positiv Getesteten reiht sich Ascheffel in der aktuellen Corona-Statistik des Kreises zwischen Rendsburg (33) und Eckernförde ein, das nach einem Höchststand von knapp 70 inzwischen auf 27 Betroffene gesunken ist.

Ascheffels Bürgermeister Jörg Harder ist etwas erschrocken über die Zahlen in seiner kleinen Gemeinde. Das wichtigste sei es jetzt, ruhig zu bleiben und sich weiterhin an die Grundregeln der Corona-Prävention zu halten. Für alles Weitere vertraue er auf den Kreis, sagt er. In der Vergangenheit war die Corona-Lage in Ascheffel unauffällig.