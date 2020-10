Der erste Schultag nach den Herbstferien begann für die Schüler am Eckernförder Schulzentrum Montag früh mit einer umstrittenen Demonstration zur Masken-Anordnung. Nach einer Viertelstunde wurde die Corona-Demo für beendet erklärt. Auf dem Sportplatz formierte sich eine Gegendemonstration.

Von Christoph Rohde