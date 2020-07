Eckernförde

Beim Start um 14 Uhr an Skateranlage beugte die Polizei gleich konflikthaltigen Begegnungen vor. Als sich der Umzug der Initiative „Aufstehen für Freiheit“ von Leif Hansen und Jana Hentschke aus Taarstedt in der Schulstraße in Bewegung setzte, stellten sich die Beamten zwischen die Teilnehmer beider Demonstrationen. „Friede, Freude ... Faschismus? Wer sich nicht abgrenzt, unterstützt“ stand auf einem Transparent der Gegenkundgebung. „Wir haben Hinweise darauf, dass Angehörige der rechten Szene an solchen Demos teilnehmen“, sagte Anna Poddig. Deshalb machten sie und rund 25 Aktivisten darauf aufmerksam. „Gegen, gegen, gegen Antisemitismus“ skandierten sie. „Wir haben im Umfeld des Flensburger Info-Ladens von der Aktion hier erfahren und sind deshalb hier“, so Poddig. Sie hatte gleich zwei Veranstaltungen angemeldet, denn ihre Gruppe machte zunächst am Startpunkt und dann am Endpunkt des Umzugs ihre Position deutlich.

Keine Kommunikation mit Gegendemonstranten

Leif Hansen gab unmittelbar vor dem Start die Verhaltensregel im Umgang mit den Gegendemonstranten aus. „Wir setzen auf Nicht-Kommunikation. Wir gehen nicht in Kontakt“, kündigte er an. Da stand er schon auf dem Anhänger mit Musikboxen und einer Aufstehen-für.Freiheit-Holzwand. Auf ihm wurde er von einem Traktor an der Spitze des Umzugs durch die Stadt gezogen. Auf der jeweils abgesperrten rechten Seite ging es in einem Rundkurs über die Straßen Schulweg, Reeperbahn, Preußerstraße, Am Exer, Gerichtstraße und Reeperbahn sowie die Hafenpromenade zur Hafenspitze. Die Begleitmusik passte zum politischen Anliegen einer dauerhafte Einschränkung der Selbstbestimmungsrechte im Rahmen der Corona-Krise vorzubeugen. Dazu gehört auch das Ablehnen des Mund-Nasen-Schutzes. Da zwei Meter Sicherheitsabstand hingewiesen worden war, trug auch keiner einen Schutz. Als Musik erklang dann auch unter anderem eine Coverversion des Helene-Fischer-Hits „Atemlos durch die Nacht“: „Maskenlos durch die Nacht“.

Laufvogel tauchte auf

Für einen Farbtupfer sorgte in Höhe der Stadthalle Björn Dinklage. Der Zauberer und Mitorganisator von Demos in Kiel mischte sich nämlich auf Stelzen in einem Laufvogel-Kostüm in den Zug. Nach einer Diskussion mit den überraschten Motorradpolizisten konnte er sich der Demo anschließen. An der Hafenspitze meldete sich Dinklage auch zu Wort. Er wies auf die drei „Gefahren“ für die Bürger durch die Corona-Regelungen hin. Er befürchtete das Beschneiden der im Grundgesetz garantierten Persönlichkeitsrechte, das Drohen einer Impfpflicht und einen wirtschaftlichen Kollaps. Wie einschneidend die Maßnahmen sein können, machte er deutlich, als er anschließend unter anderem mit einem Hackebeil jonglierte.

Mitinitiatorin Jana Hentschke betonte, dass auf den Demonstrationen Redefreiheit herrsche. Das bedeute aber nicht, das jede Meinung geteilt werden. Die nächste Aktion in Eckernförde sei an einem Sonnabend Mitte August geplant.

