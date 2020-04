Das Coronavirus fordert Abstandsdisziplin und Solidarität. „Aber so ganz einfach scheint das nicht für alle einzuhalten zu sein“, stellten Wochenmarktbesucher in Gettorf am vergangenen Freitag fest. "Am Gründonnerstag entzerren wir die Stände“, verspricht Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU).